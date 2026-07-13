Месси близок к побитию еще одного рекорда Марадоны
Статистический портал Opta опубликовал очередную порцию рекордов чемпионатов мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, согласно данным статистического портала Opta, в матчах плей-офф ЧМ-2026 совершил 18 ударов по воротам соперников и создал 15 голевых моментов.
Лишь два игрока в истории мировых первенств, кроме него, нанесли 15+ ударов и создали 15+ голевых моментов в плей-офф одного розыгрыша чемпионатов мира: аргентинец Диего Марадона (22+16 в 1986 году) и немец Андреас Бреме (17+05).
Таким образом, Месси для того, чтобы превзойти данное достижение Марадоны, нужно еще нанести 5 ударов по воротам и создать 2 голевых момента.
Игроки, которые в одном розыгрыше плей-офф чемпионата мира отмечались 15+ ударами по воротам соперников и создали 15+ голевых моментов
- 22 удара, 16 голевых моментов – Диего Марадона (Аргентина), 1986
- 18 ударов, 15 голевых моментов – Лионель Месси (Аргентина), 2026
- 17 ударов, 15 голевых моментов – Андреас Бреме (ФРГ), 1990
15 - Players to create 15+ chances and have 15+ shots in the knockout stages of a World Cup since 1966:— OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026
1986 🇦🇷 Diego Maradona (22 shots, 16 chances created)
1990 🇩🇪 Andreas Brehme (17 shots, 15 chances created)
2026 🇦🇷 Lionel Messi (18 shots, 15 chances created)
Production. pic.twitter.com/t2J9kZK85c
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