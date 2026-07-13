Месси близок к побитию еще одного рекорда Марадоны

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, согласно данным статистического портала Opta, в матчах плей-офф ЧМ-2026 совершил 18 ударов по воротам соперников и создал 15 голевых моментов.

Лишь два игрока в истории мировых первенств, кроме него, нанесли 15+ ударов и создали 15+ голевых моментов в плей-офф одного розыгрыша чемпионатов мира: аргентинец Диего Марадона (22+16 в 1986 году) и немец Андреас Бреме (17+05).

Таким образом, Месси для того, чтобы превзойти данное достижение Марадоны, нужно еще нанести 5 ударов по воротам и создать 2 голевых момента.

Игроки, которые в одном розыгрыше плей-офф чемпионата мира отмечались 15+ ударами по воротам соперников и создали 15+ голевых моментов

22 удара, 16 голевых моментов – Диего Марадона (Аргентина), 1986

18 ударов, 15 голевых моментов – Лионель Месси (Аргентина), 2026

17 ударов, 15 голевых моментов – Андреас Бреме (ФРГ), 1990