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  4. ВИДЕО. Нападающий сборной Украины вернулся в Жирону
Испания
14 июля 2026, 18:48 |
684
0

ВИДЕО. Нападающий сборной Украины вернулся в Жирону

Ванат возобновил тренировки с командой

14 июля 2026, 18:48 |
684
0
ВИДЕО. Нападающий сборной Украины вернулся в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат возобновил тренировки в основной группе каталонского клуба.

Об этом сообщил журналист RTVE Арнау Поу, который опубликовал видео с тренировки команды. По его словам, 24-летний форвард уже тренируется вместе с партнерами после восстановления от травмы.

Напомним, «Жирона» приобрела Ваната за 17 млн евро, а его контракт действует до 2030 года. Несмотря на это, понижение в классе существенно влияет на трансферную стоимость футболиста, что открывает возможности для других клубов.

Украинский нападающий провел результативный сезон в Ла Лиге, отличившись 9 голами и 1 голевой передачей за почти 2000 сыгранных минут.

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Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу тренировка видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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