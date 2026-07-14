ВИДЕО. Нападающий сборной Украины вернулся в Жирону

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат возобновил тренировки в основной группе каталонского клуба.

Об этом сообщил журналист RTVE Арнау Поу, который опубликовал видео с тренировки команды. По его словам, 24-летний форвард уже тренируется вместе с партнерами после восстановления от травмы.

Напомним, «Жирона» приобрела Ваната за 17 млн евро, а его контракт действует до 2030 года. Несмотря на это, понижение в классе существенно влияет на трансферную стоимость футболиста, что открывает возможности для других клубов.

Украинский нападающий провел результативный сезон в Ла Лиге, отличившись 9 голами и 1 голевой передачей за почти 2000 сыгранных минут.

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