Реал решил отправить в аренду известного вратаря
Клуб принял решение в отношении Франа Гонсалеса
Мадридский «Реал» рассматривает вариант с арендой третьего вратаря Франа Гонсалеса перед стартом сезона 2026/27.
В клубе считают, что 20-летнему вратарю необходимо получать регулярную игровую практику, поэтому готовы отпустить его в другую команду на правах аренды.
Гонсалес остается одним из перспективных молодых футболистов «сливочных», однако пока не имеет возможности конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа и Андреем Луниным.
При этом «Реал» продолжает высоко оценивать потенциал голкипера. В Мадриде хотят, чтобы Фран набрался опыта на взрослом уровне и вернулся в клуб более подготовленным к борьбе за место в воротах.
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