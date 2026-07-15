Реал решил отправить в аренду известного вратаря

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с арендой третьего вратаря Франа Гонсалеса перед стартом сезона 2026/27.

В клубе считают, что 20-летнему вратарю необходимо получать регулярную игровую практику, поэтому готовы отпустить его в другую команду на правах аренды.

Гонсалес остается одним из перспективных молодых футболистов «сливочных», однако пока не имеет возможности конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа и Андреем Луниным.

При этом «Реал» продолжает высоко оценивать потенциал голкипера. В Мадриде хотят, чтобы Фран набрался опыта на взрослом уровне и вернулся в клуб более подготовленным к борьбе за место в воротах.