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  4. Реал решил отправить в аренду известного вратаря
Испания
15 июля 2026, 08:02 |
1621
0

Реал решил отправить в аренду известного вратаря

Клуб принял решение в отношении Франа Гонсалеса

15 июля 2026, 08:02 |
1621
0
Реал решил отправить в аренду известного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес
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Мадридский «Реал» рассматривает вариант с арендой третьего вратаря Франа Гонсалеса перед стартом сезона 2026/27.

В клубе считают, что 20-летнему вратарю необходимо получать регулярную игровую практику, поэтому готовы отпустить его в другую команду на правах аренды.

Гонсалес остается одним из перспективных молодых футболистов «сливочных», однако пока не имеет возможности конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа и Андреем Луниным.

При этом «Реал» продолжает высоко оценивать потенциал голкипера. В Мадриде хотят, чтобы Фран набрался опыта на взрослом уровне и вернулся в клуб более подготовленным к борьбе за место в воротах.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фран Гонсалес
Дмитрий Олийченко Источник: AS
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