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  4. «Их заставят обороняться». Кравченко – о матче ЧМ Франция – Испания
Чемпионат мира
14 июля 2026, 09:55 |
369
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«Их заставят обороняться». Кравченко – о матче ЧМ Франция – Испания

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что судьба путевки в финал решится в лотерее

14 июля 2026, 09:55 |
369
0
«Их заставят обороняться». Кравченко – о матче ЧМ Франция – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Сегодня, 14 июля – в 22:00 по киевскому времени в Далласе начнется первый полуфинальный матч чемпионата мира, в котором встретятся Франция и Испания. Сборные, которым прочили место в финале. И одна из этих команд там будет. Кто станет этим счастливчиком сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Это будет матч, который заслуживает быть финалом, – сказал Кравченко. – Это однозначно лучшие сборные нынешнего чемпионата мира. В этом противостоянии многие отдают роль фаворита Франции. Но я так не считаю. Структура и организация игры у подопечных Луиса де ла Фуэнте ничем не хуже, чем у команды Дидье Дешама. А это говорит о том, что встретятся два равных соперника. Более того, полагаю, что поединок будет проходить под диктовку испанцев, они заставят противника защищаться. Хотя французам, возможно, это и нужно, учитывая их скоростную линию атаки.

Интересно будет посмотреть, как Испания справится с балансом своей игры при переходе из атаки в оборону, когда соперник будет контратаковать, а контратаки обязательно будут. С Дуэ, Дембеле, Мбаппе очень сложно играть на больших пространствах. Тем не менее, я уверен, что испанцы от своей игры не откажутся.

Не думаю, что в этой встрече будет забито много голов, но по одному оппоненты забьют – 1:1. А в серии 11-метровых я отдаю предпочтение Испании.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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