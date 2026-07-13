В Вересе заговорили о трансфере мировой суперзвезды
Блэр пошутил по поводу приезда Холланда в Ровно
22-летний австралийский новичок «Вереса» Натанаэль Блэр поделился первыми впечатлениями от перехода в ровенский клуб, а также рассказал о желании играть в одной команде с Эрлингом Холандом.
– Почему ты выбрал именно «Верес»?
– Я играл в Австралии, и мне позвонил [спортивный директор «Вереса»] Юрий [Габовда] вместе с главным тренером [Олегом Шандруком], сказав, что у меня здесь есть возможность. Я долго думал над этим, и это показалось мне хорошим шансом. Поэтому я согласился.
– Если бы ты не был футболистом, кем бы ты тогда стал?
– Это хороший вопрос. Некоторое время я думал, что стану парамедиком. Сейчас я уже не уверен, но думаю, время покажет.
– Кто из футболистов был твоим кумиром в детстве?
– Это сложный вопрос. Не уверен, знают ли его многие из вас, но Тим Кейхилл был для меня вдохновением в детстве. И, конечно, сейчас я люблю смотреть на Холланда, но он не намного старше меня, не так ли?
– Какую цель в «Вересе» ты перед собой поставил?
– Думаю, вы можете ожидать, что мы будем упорно работать. Думаю, вы можете ожидать, что мы будем сражаться за эмблему. И, надеюсь, вы можете ожидать, что мы забьем много голов.
– Сколько голов ты хотел бы забить в УПЛ?
– Я хотел бы быть скромным, но в то же время оптимистичным, поэтому, возможно, 12 голов – это моя цель на сезон.
– По-твоему, какое место в УПЛ займет «Верес» в этом сезоне?
– Думаю, нам стоит стремиться войти в восьмерку лучших в таблице – считаю, что это был бы успешный сезон для нас.
– В Австралии играют в открытый футбол ради зрелища, а в Украине сражаются за каждый метр поля ради результата. Вы готовы променять австралийское футбольное шоу на украинскую битву?
– Да, мне точно пришлось к этому привыкать. Я над этим работал, но думаю, что смогу адаптироваться физически. Я готов соревноваться, поэтому с нетерпением жду этого.
– Какие слова на украинском ты уже выучил?
– Думаю, «дякую» – это самое распространенное слово. Я просто всех благодарю – это самое простое слово.
– Кого из топ-футболистов ты хотел бы ещё увидеть в «Вересе»?
– Наверное, я бы хотел сыграть в нападении с Эрлингом Холандом, если это возможно. Посмотрим, хватит ли у нас бюджета на его трансфер.
– Чем тебя заинтересовал «Верес» и каким ты видишь своё будущее в этом клубе?
– Как я уже говорил, мой агент предложил мне эту возможность. Я знал, что в Украине футбол очень высокого уровня, поэтому я был рад испытать себя и оказаться в новой среде. А что касается моего будущего в «Вересе» – надеюсь забить как можно больше голов, а там посмотрим, куда это меня приведет.
– Как тебе удобнее играть, чтобы забивать? В паре с нападающим или с вингерами?
– Это хороший вопрос. Я предпочитаю играть с «десяткой» под собой. Мне нравится играть спиной к воротам в одно касание с разворотом, а потом я люблю, когда мячи подают в штрафную площадь, где я могу атаковать их и забивать голы.
– Следил ли ты за украинскими клубами до этого?
– Не могу сказать, что следил за этим очень пристально, но, конечно, я знал много местных клубов, поскольку они играли в Европе, и, разумеется, знал, что здесь высокий уровень, поэтому был очень рад получить такую возможность.
– Нравится ли тебе Ровно?
– Да, это очень тихое место, что неплохо. В некоторой степени похоже на Перт, что приятно.
– Как тебе климат в Украине после Австралии?
– Я бы сказал, что украинское лето довольно похоже на австралийскую зиму. Но мне рассказывали о -10° зимой, поэтому я не уверен, что готов к такому.
– Ты видел кенгуру?
– Да, в Австралии много кенгуру. Возможно, не так много, как вы думаете, но да.
– Как тебе наш стадион?
– Думаю, он очень красивый. Считаю, что он идеально подходит для наших болельщиков и нашего города. Размер стадиона и поле тоже замечательные. Поэтому я с нетерпением жду начала.
– Скажи несколько слов для наших болельщиков.
– Думаю, вам стоит ожидать атакующего футбола. Надеюсь, мы сможем забить для вас немало голов.
Блэр подписал с «Вересом» трехлетний контракт. Это первый австралиец в истории ровенского клуба.
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