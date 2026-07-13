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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 21:42 |
481
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В Вересе заговорили о трансфере мировой суперзвезды

Блэр пошутил по поводу приезда Холланда в Ровно

13 июля 2026, 21:42 |
481
0
В Вересе заговорили о трансфере мировой суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Натанаэль Блер
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22-летний австралийский новичок «Вереса» Натанаэль Блэр поделился первыми впечатлениями от перехода в ровенский клуб, а также рассказал о желании играть в одной команде с Эрлингом Холандом.

Почему ты выбрал именно «Верес»?

– Я играл в Австралии, и мне позвонил [спортивный директор «Вереса»] Юрий [Габовда] вместе с главным тренером [Олегом Шандруком], сказав, что у меня здесь есть возможность. Я долго думал над этим, и это показалось мне хорошим шансом. Поэтому я согласился.

– Если бы ты не был футболистом, кем бы ты тогда стал?

– Это хороший вопрос. Некоторое время я думал, что стану парамедиком. Сейчас я уже не уверен, но думаю, время покажет.

– Кто из футболистов был твоим кумиром в детстве?

– Это сложный вопрос. Не уверен, знают ли его многие из вас, но Тим Кейхилл был для меня вдохновением в детстве. И, конечно, сейчас я люблю смотреть на Холланда, но он не намного старше меня, не так ли?

– Какую цель в «Вересе» ты перед собой поставил?

– Думаю, вы можете ожидать, что мы будем упорно работать. Думаю, вы можете ожидать, что мы будем сражаться за эмблему. И, надеюсь, вы можете ожидать, что мы забьем много голов.

– Сколько голов ты хотел бы забить в УПЛ?

– Я хотел бы быть скромным, но в то же время оптимистичным, поэтому, возможно, 12 голов – это моя цель на сезон.

– По-твоему, какое место в УПЛ займет «Верес» в этом сезоне?

– Думаю, нам стоит стремиться войти в восьмерку лучших в таблице – считаю, что это был бы успешный сезон для нас.

– В Австралии играют в открытый футбол ради зрелища, а в Украине сражаются за каждый метр поля ради результата. Вы готовы променять австралийское футбольное шоу на украинскую битву?

– Да, мне точно пришлось к этому привыкать. Я над этим работал, но думаю, что смогу адаптироваться физически. Я готов соревноваться, поэтому с нетерпением жду этого.

– Какие слова на украинском ты уже выучил?

– Думаю, «дякую» – это самое распространенное слово. Я просто всех благодарю – это самое простое слово.

– Кого из топ-футболистов ты хотел бы ещё увидеть в «Вересе»?

– Наверное, я бы хотел сыграть в нападении с Эрлингом Холандом, если это возможно. Посмотрим, хватит ли у нас бюджета на его трансфер.

– Чем тебя заинтересовал «Верес» и каким ты видишь своё будущее в этом клубе?

– Как я уже говорил, мой агент предложил мне эту возможность. Я знал, что в Украине футбол очень высокого уровня, поэтому я был рад испытать себя и оказаться в новой среде. А что касается моего будущего в «Вересе» – надеюсь забить как можно больше голов, а там посмотрим, куда это меня приведет.

– Как тебе удобнее играть, чтобы забивать? В паре с нападающим или с вингерами?

– Это хороший вопрос. Я предпочитаю играть с «десяткой» под собой. Мне нравится играть спиной к воротам в одно касание с разворотом, а потом я люблю, когда мячи подают в штрафную площадь, где я могу атаковать их и забивать голы.

– Следил ли ты за украинскими клубами до этого?

– Не могу сказать, что следил за этим очень пристально, но, конечно, я знал много местных клубов, поскольку они играли в Европе, и, разумеется, знал, что здесь высокий уровень, поэтому был очень рад получить такую возможность.

– Нравится ли тебе Ровно?

– Да, это очень тихое место, что неплохо. В некоторой степени похоже на Перт, что приятно.

– Как тебе климат в Украине после Австралии?

– Я бы сказал, что украинское лето довольно похоже на австралийскую зиму. Но мне рассказывали о -10° зимой, поэтому я не уверен, что готов к такому.

– Ты видел кенгуру?

– Да, в Австралии много кенгуру. Возможно, не так много, как вы думаете, но да.

– Как тебе наш стадион?

– Думаю, он очень красивый. Считаю, что он идеально подходит для наших болельщиков и нашего города. Размер стадиона и поле тоже замечательные. Поэтому я с нетерпением жду начала.

– Скажи несколько слов для наших болельщиков.

– Думаю, вам стоит ожидать атакующего футбола. Надеюсь, мы сможем забить для вас немало голов.

Блэр подписал с «Вересом» трехлетний контракт. Это первый австралиец в истории ровенского клуба.

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Андрей Плыгун Источник: ФК Верес
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