Испания – Франция. Прогноз Виктора Вацко на полуфинал чемпионата мира-2026

В первом полуфинале чемпионата мира-2026 сойдутся два главных фаворита текущего турнира – сборные Испании и Франции. Обе эти команды безоговорочно записывались в когорту главных претендентов на победу на мундиале еще до старта самого турнира, и сейчас оправдали ожидания, добравшись до полуфинальной стадии, где априори остаются лучшие.

Сложно сказать, чей путь к полуфиналу был более тернистым. На групповой стадии ни Испания, ни Франция не имели ни малейших проблем с соперниками. Да, «красная фурия» стартовала на турнире с сенсационной ничьей против Кабо-Верде (0:0), однако последующие результаты подопечных Луиса де ла Фуэнте расставили все по местам и не позволили сомневаться в реальной силе этой команды. Французы же и вовсе на групповой стадии добыли три победы в трех матчах, в том числе и разгромную над Норвегией (4:1), пускай та и выпустила на поединок не сильнейший свой состав.

В 1/16 финала оба нынешних соперника также уверенно справились с оппонентами. Франция разгромила Швецию (3:0), а Испания расправилась с Австрией (3:0). А вот далее более сильный соперник выпал все-таки «красной фурии». Ей пришлось играть пиренейское дерби с Португалией (1:0), и победа досталась команде де ла Фуэнте очень непросто – ее принес точный удар Микеля Мерино в компенсированное ко второму тайму время. В соперниках у Франции был Парагвай, который европейцы также обыграли со счетом 1:0. Но эти представители Южной Америки на турнире больше запомнились грубостью и жестокостью, но никак не непосредственно футболом.

В четвертьфиналах соперники у обеих команд также были непростыми. Франция устранила с дороги крепкое и интересное Марокко (2:0), а испанцы обыграли Бельгию (2:1), причем победный мяч опять забил Мерино в самой концовке поединка – на этот раз на 88-й минуте.

Теперь в полуфинале Испания и Франция сойдутся между собой. Это будет не просто повторение полуфиналов Евро-2024 и Лиги наций-2025, но и дуэль лучшей обороны нынешнего мундиаля против лучшей его атаки. Испанцы пропустили на текущем мировом первенстве только один мяч, что правда, французы также позволили соперникам поразить свои ворота лишь однажды. Так что защитные редуты и одних, и других выглядят одинаково неприступными. А вот забивают французы больше – в среднем более двух мячей за игру, что является лучшим показателем на ЧМ-2026.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Если вспоминать два последних противостояния этих команд – в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций-2025, – то в обоих случаях победа доставалась «красной фурии». После того главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам произвел тактические изменения в игре своей команды и ныне та, пускай и не стремится контролировать мяч, как испанцы, но все-таки действует в более агрессивной и амбициозной манере, нежели ранее, когда выглядела чрезвычайно прагматичной. Группа атаки, состоящая из Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе выглядит чрезвычайно острой и настырной, создавая неприятности для любого соперника. Они способны подвергнуть испанцев бешеному прессингу – такому, с которым на этом турнире «красная фурия» еще не сталкивалась.

С другой стороны, де ла Фуэнте уже три с половиной года как возглавляет сборную Испании и именно под его руководством испанцы добыли те две последние победы над Францией. Причем если в полуфинале Евро-2024 пиренейцы триумфовали 2:1, то в Лиге наций год спустя, несмотря на остро атакующую работу Франции, та все равно уступила – 4:5! Последний фактор не может не добавлять оптимизма испанским болельщикам, словно подчеркивая, что Испания способна играть с французами по пресловутой «бразильской модели» – вы забьете нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим.

Нельзя не обращать внимание и на фактор персоналий, ведь нынешний матч Испании и Франции будет своего рода дуэлью между Ламином Ямалем и Килианом Мбаппе. Что правда, 19-летний вундеркинд «красной фурии» пока проводит первенство крайне скромно, отличившись 1 мячом в 6 проведенных поединках. А вот Мбаппе наколотил уже 8 голов и делит с Лионелем Месси первенство голеадоров на мундиале. Однако в четвертьфинале против Марокко Килиан был заменен на 77-й минуте из-за повреждения, и вроде бы готов сыграть с Испанией в 1/2 финала, однако вопрос о физическом состоянии лидера атак сборной Франции все равно остается очень актуальным и отсутствие конкретики лишь усложняет и без того непростой выбор при прогнозировании исхода этого поединка.

Аналитики фаворитом дуэли называют сборную Франции. Однако испанцы показали на этом мундиале такую невероятную способность выгрызать победы в концовках поединков, что при отсутствии явных симпатий к одной из команд выбрать победителя тождественно решению задачи в пятью звездочками. Поэтому нейтральным болельщикам, которые пожелают привнести элемент азарта в просмотр поединка, стоит задуматься над ставкой на «тотал больше 2,5» + «обе забьют». Выглядит как довольно очевидный исход, да еще и с приятным итоговым коэффициентом от betking.