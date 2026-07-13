14 из последних 15 голов Англии в официальных турнирах забили 2 игрока

14 из последних 15 голов сборной Англии в официальных турнирах забили Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

В активе нападающего Баварии 8 голов, у полузащитника Реала – 6.

Еще один гол в этой серии на счету Маркуса Рэшфорда.

15 последних голов сборной Англии в официальных турнирах

2026: ЧМ, Норвегия – 2:1 (Беллингем – 2)

2026: ЧМ, Мексика – 3:2 (Беллингем – 2, Кейн)

2026: ЧМ, ДР Конго – 2:1 (Кейн – 2)

2026: ЧМ, Панама – 2:0 (Беллингем, Кейн)

2026: ЧМ, Гана – 0:0

2026: ЧМ, Хорватия – 4:2 (Кейн – 2, Беллингем, Рэшфорд)

2025: ЧМ (квал.), Албания – 2:0 (Кейн – 2)