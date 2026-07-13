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Чемпионат мира
13 июля 2026, 11:34 | Обновлено 13 июля 2026, 12:37
463
0

14 из последних 15 голов Англии в официальных турнирах забили 2 игрока

В активе Кейна 8 голов, у Беллингема – 6, у Рэшфорда – 1

13 июля 2026, 11:34 | Обновлено 13 июля 2026, 12:37
463
0
14 из последних 15 голов Англии в официальных турнирах забили 2 игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 из последних 15 голов сборной Англии в официальных турнирах забили Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

В активе нападающего Баварии 8 голов, у полузащитника Реала – 6.

Еще один гол в этой серии на счету Маркуса Рэшфорда.

15 последних голов сборной Англии в официальных турнирах

  • 2026: ЧМ, Норвегия – 2:1 (Беллингем – 2)
  • 2026: ЧМ, Мексика – 3:2 (Беллингем – 2, Кейн)
  • 2026: ЧМ, ДР Конго – 2:1 (Кейн – 2)
  • 2026: ЧМ, Панама – 2:0 (Беллингем, Кейн)
  • 2026: ЧМ, Гана – 0:0
  • 2026: ЧМ, Хорватия – 4:2 (Кейн – 2, Беллингем, Рэшфорд)
  • 2025: ЧМ (квал.), Албания – 2:0 (Кейн – 2)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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