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Чемпионат мира
13 июля 2026, 11:09 | Обновлено 13 июля 2026, 12:29
765
0

38 матчей позади. Как сыграли между собой сборные Франции и Испании?

Вспомним результаты всех поединков в истории этого противостояния

13 июля 2026, 11:09 | Обновлено 13 июля 2026, 12:29
765
0
38 матчей позади. Как сыграли между собой сборные Франции и Испании?
Getty Images/Global Images Ukraine
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В полуфинале ЧМ-2026 сыграют сборные Франции и Испании.

Это противостояние имеет многолетнюю историю.

Французы и испанцы сыграли между собой уже 38 матчей в истории, в которых 18 побед одержала Испания, 13 – Франция, еще 7 матчей закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 71:44 в пользу сборной Испании.

Все матчи между сборными Франции и Испании

2026: ЧМ, Франция – Испания
2025: ЛН, Испания – Франция – 5:4
2024: ЧЕ, Испания – Франция – 2:1
2021: ЛН, Испания – Франция – 1:2
2017: ТМ, Франция – Испания – 0:2
2014: ТМ, Франция – Испания – 1:0
2013: ЧМ (квал.), Франция – Испания – 0:1
2012: ЧМ (квал.), Испания – Франция – 1:1
2012: ЧЕ, Испания – Франция – 2:0
2010: ТМ, Франция – Испания – 0:2
2008: ТМ, Испания – Франция – 1:0
2006: ЧМ, Испания – Франция – 1:3
2001: ТМ, Испания – Франция – 2:1
2000: ЧЕ, Испания – Франция – 1:2
1998: ТМ, Франция – Испания – 1:0
1996: ЧЕ, Франция – Испания – 1:1
1991: ЧЕ (квал.), Испания – Франция – 1:2
1991: ЧЕ (квал.), Франция – Испания – 3:1.
1988: ТМ, Франция – Испания – 2:1
1984: ЧЕ, Франция – Испания – 2:0
1983: ТМ, Франция – Испания – 1:1
1981: ТМ, Испания – Франция – 1:0
1978: ТМ, Франция – Испания – 1:0
1971: ТМ, Испания – Франция – 2:2
1968: ТМ, Франция – Испания – 1:3
1963: ТМ, Испания – Франция – 0:0
1961: ТМ, Франция – Испания – 1:1
1961: ТМ, Испания – Франция – 2:0
1959: ТМ, Франция – Испания – 4:3
1958: ТМ, Франция – Испания – 2:2
1955: ТМ, Испания – Франция – 1:2
1949: ТМ, Франция – Испания – 1:5
1942: ТМ, Испания – Франция – 4:0
1935: ТМ, Испания – Франция – 2:0
1933: ТМ, Франция – Испания – 1:0
1929: ТМ, Испания – Франция – 8:1
1927: ТМ, Франция – Испания – 1:4
1923: ТМ, Испания – Франция – 3:0
1922: ТМ, Франция – Испания – 0:4

Лучшим бомбардиром этого противостояния в официальных турнирах является Ламин Ямаль, на счету которого 3 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры в матчах между сборными Франции и Испании в официальных турнирах

  • 3 – Ламин Ямаль (Испания)
  • 2 – Рандал Коло Муани (Франция), Килиан Мбаппе (Франция), Хаби Алонсо (Испания), Зинедин Зидан (Франция), Юри Джоркаефф (Франция), Жан-Пьер Папен (Франция)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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