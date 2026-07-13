38 матчей позади. Как сыграли между собой сборные Франции и Испании?

В полуфинале ЧМ-2026 сыграют сборные Франции и Испании.

Это противостояние имеет многолетнюю историю.

Французы и испанцы сыграли между собой уже 38 матчей в истории, в которых 18 побед одержала Испания, 13 – Франция, еще 7 матчей закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 71:44 в пользу сборной Испании.

Все матчи между сборными Франции и Испании

2026: ЧМ, Франция – Испания

2025: ЛН, Испания – Франция – 5:4

2024: ЧЕ, Испания – Франция – 2:1

2021: ЛН, Испания – Франция – 1:2

2017: ТМ, Франция – Испания – 0:2

2014: ТМ, Франция – Испания – 1:0

2013: ЧМ (квал.), Франция – Испания – 0:1

2012: ЧМ (квал.), Испания – Франция – 1:1

2012: ЧЕ, Испания – Франция – 2:0

2010: ТМ, Франция – Испания – 0:2

2008: ТМ, Испания – Франция – 1:0

2006: ЧМ, Испания – Франция – 1:3

2001: ТМ, Испания – Франция – 2:1

2000: ЧЕ, Испания – Франция – 1:2

1998: ТМ, Франция – Испания – 1:0

1996: ЧЕ, Франция – Испания – 1:1

1991: ЧЕ (квал.), Испания – Франция – 1:2

1991: ЧЕ (квал.), Франция – Испания – 3:1.

1988: ТМ, Франция – Испания – 2:1

1984: ЧЕ, Франция – Испания – 2:0

1983: ТМ, Франция – Испания – 1:1

1981: ТМ, Испания – Франция – 1:0

1978: ТМ, Франция – Испания – 1:0

1971: ТМ, Испания – Франция – 2:2

1968: ТМ, Франция – Испания – 1:3

1963: ТМ, Испания – Франция – 0:0

1961: ТМ, Франция – Испания – 1:1

1961: ТМ, Испания – Франция – 2:0

1959: ТМ, Франция – Испания – 4:3

1958: ТМ, Франция – Испания – 2:2

1955: ТМ, Испания – Франция – 1:2

1949: ТМ, Франция – Испания – 1:5

1942: ТМ, Испания – Франция – 4:0

1935: ТМ, Испания – Франция – 2:0

1933: ТМ, Франция – Испания – 1:0

1929: ТМ, Испания – Франция – 8:1

1927: ТМ, Франция – Испания – 1:4

1923: ТМ, Испания – Франция – 3:0

1922: ТМ, Франция – Испания – 0:4

Лучшим бомбардиром этого противостояния в официальных турнирах является Ламин Ямаль, на счету которого 3 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры в матчах между сборными Франции и Испании в официальных турнирах