38 матчей позади. Как сыграли между собой сборные Франции и Испании?
Вспомним результаты всех поединков в истории этого противостояния
В полуфинале ЧМ-2026 сыграют сборные Франции и Испании.
Это противостояние имеет многолетнюю историю.
Французы и испанцы сыграли между собой уже 38 матчей в истории, в которых 18 побед одержала Испания, 13 – Франция, еще 7 матчей закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами – 71:44 в пользу сборной Испании.
Все матчи между сборными Франции и Испании
2026: ЧМ, Франция – Испания
2025: ЛН, Испания – Франция – 5:4
2024: ЧЕ, Испания – Франция – 2:1
2021: ЛН, Испания – Франция – 1:2
2017: ТМ, Франция – Испания – 0:2
2014: ТМ, Франция – Испания – 1:0
2013: ЧМ (квал.), Франция – Испания – 0:1
2012: ЧМ (квал.), Испания – Франция – 1:1
2012: ЧЕ, Испания – Франция – 2:0
2010: ТМ, Франция – Испания – 0:2
2008: ТМ, Испания – Франция – 1:0
2006: ЧМ, Испания – Франция – 1:3
2001: ТМ, Испания – Франция – 2:1
2000: ЧЕ, Испания – Франция – 1:2
1998: ТМ, Франция – Испания – 1:0
1996: ЧЕ, Франция – Испания – 1:1
1991: ЧЕ (квал.), Испания – Франция – 1:2
1991: ЧЕ (квал.), Франция – Испания – 3:1.
1988: ТМ, Франция – Испания – 2:1
1984: ЧЕ, Франция – Испания – 2:0
1983: ТМ, Франция – Испания – 1:1
1981: ТМ, Испания – Франция – 1:0
1978: ТМ, Франция – Испания – 1:0
1971: ТМ, Испания – Франция – 2:2
1968: ТМ, Франция – Испания – 1:3
1963: ТМ, Испания – Франция – 0:0
1961: ТМ, Франция – Испания – 1:1
1961: ТМ, Испания – Франция – 2:0
1959: ТМ, Франция – Испания – 4:3
1958: ТМ, Франция – Испания – 2:2
1955: ТМ, Испания – Франция – 1:2
1949: ТМ, Франция – Испания – 1:5
1942: ТМ, Испания – Франция – 4:0
1935: ТМ, Испания – Франция – 2:0
1933: ТМ, Франция – Испания – 1:0
1929: ТМ, Испания – Франция – 8:1
1927: ТМ, Франция – Испания – 1:4
1923: ТМ, Испания – Франция – 3:0
1922: ТМ, Франция – Испания – 0:4
Лучшим бомбардиром этого противостояния в официальных турнирах является Ламин Ямаль, на счету которого 3 забитых мяча.
Лучшие бомбардиры в матчах между сборными Франции и Испании в официальных турнирах
- 3 – Ламин Ямаль (Испания)
- 2 – Рандал Коло Муани (Франция), Килиан Мбаппе (Франция), Хаби Алонсо (Испания), Зинедин Зидан (Франция), Юри Джоркаефф (Франция), Жан-Пьер Папен (Франция)
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