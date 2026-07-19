Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь
Матвей готов продолжить карьеру в Турции
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации турецких источников, украинский форвард через своего агента уже сообщил руководству «Галатасарая» о желании присоединиться к стамбульскому клубу.
Также отмечается, что представители игрока считают возможным снизить трансферные требования «Динамо». Если киевский клуб пойдет навстречу, сумма потенциальной сделки может составить около 25 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
🚨 Matviy Ponoramenko, Galatasaray'a gelme isteğini menajeri yoluyla iletti.— Erol Evcen (@ErolEvcenn) July 12, 2026
Oyuncu tarafı kulübünün bonservis isteğini 25 milyon euro'ya çekebileceğini düşünüyor. https://t.co/oow9fMsffn
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