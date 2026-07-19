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  4. Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 23:42 |
1084
2

Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь

Матвей готов продолжить карьеру в Турции

19 июля 2026, 23:42 |
1084
2 Comments
Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, украинский форвард через своего агента уже сообщил руководству «Галатасарая» о желании присоединиться к стамбульскому клубу.

Также отмечается, что представители игрока считают возможным снизить трансферные требования «Динамо». Если киевский клуб пойдет навстречу, сумма потенциальной сделки может составить около 25 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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а скільки в нього агентів? Скільки по туркам, скільки по Європі?
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