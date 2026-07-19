Пономаренко сообщил агенту, что выбрал новый путь

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, украинский форвард через своего агента уже сообщил руководству «Галатасарая» о желании присоединиться к стамбульскому клубу.

Также отмечается, что представители игрока считают возможным снизить трансферные требования «Динамо». Если киевский клуб пойдет навстречу, сумма потенциальной сделки может составить около 25 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.