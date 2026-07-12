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  4. После бунта игроков Вернидуб требует подписания еще трех новичков
Лига конференций
12 июля 2026, 20:51 |
1142
0

После бунта игроков Вернидуб требует подписания еще трех новичков

Наставник «Нефтчи» хочет качественного усиления

12 июля 2026, 20:51 |
1142
0
После бунта игроков Вернидуб требует подписания еще трех новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб призвал клуб продолжить трансферную работу. Украинский тренер заинтересован в скором подписании еще трех игроков.

Специалист, недавно продливший контракт на 2 года, выступает за прилив «новой крови» в оборону, полузащиту и атаку. Бакинская команда, которая будет участвовать в Лиге конференции, этим летом усилилась одним местным футболистом и тремя легионерами.

23 июля «Нефтчи» в Лиге конференций сыграет против «Силекса» или минского «Динамо».

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Нефтчи Баку Лига конференций Юрий Вернидуб
Руслан Полищук Источник: sportinfo.az
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