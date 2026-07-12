После бунта игроков Вернидуб требует подписания еще трех новичков

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб призвал клуб продолжить трансферную работу. Украинский тренер заинтересован в скором подписании еще трех игроков.

Специалист, недавно продливший контракт на 2 года, выступает за прилив «новой крови» в оборону, полузащиту и атаку. Бакинская команда, которая будет участвовать в Лиге конференции, этим летом усилилась одним местным футболистом и тремя легионерами.

23 июля «Нефтчи» в Лиге конференций сыграет против «Силекса» или минского «Динамо».