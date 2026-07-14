Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин выступил против возможного введения ограничений на количество иностранных футболистов в украинском футболе.

«Это какая-то наша советская традиция – когда есть орган, который должен указывать клубам, как им работать. Что такое лимит? Это означает, что кто-то решает: «Не берите столько-то футболистов, а берите столько-то». Клубы сами разберутся, кого им подписывать и какая у них стратегия.

В цивилизованном мире такого нет. Зачем мы совершаем ошибки и идем по пути россии? Это странно», – сказал руководитель ровенского клуба.