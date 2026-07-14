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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 02:32 |
34
0

Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»

Надеин – о лимите легионеров

14 июля 2026, 02:32 |
34
0
Президент клуба УПЛ: «Мы идем по стопам россии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Надеин
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Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин выступил против возможного введения ограничений на количество иностранных футболистов в украинском футболе.

«Это какая-то наша советская традиция – когда есть орган, который должен указывать клубам, как им работать. Что такое лимит? Это означает, что кто-то решает: «Не берите столько-то футболистов, а берите столько-то». Клубы сами разберутся, кого им подписывать и какая у них стратегия.

В цивилизованном мире такого нет. Зачем мы совершаем ошибки и идем по пути россии? Это странно», – сказал руководитель ровенского клуба.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Верес
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