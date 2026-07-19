Динамо выставило на трансфер футболиста, которого выгоняет Костюк

Киевское «Динамо» решило продать футболиста, который не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

По информации источника, «Динамо» стремится продать нападающего Владислава Бленуце на постоянной основе и оценивает его трансфер примерно в 1 миллион евро. В то же время из-за небольшого количества игрового времени в прошлом сезоне столичный клуб может пересмотреть свои финансовые требования.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.