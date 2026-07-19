Динамо выставило на трансфер футболиста, которого выгоняет Костюк
Бленуце должен покинуть клуб
Киевское «Динамо» решило продать футболиста, который не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.
По информации источника, «Динамо» стремится продать нападающего Владислава Бленуце на постоянной основе и оценивает его трансфер примерно в 1 миллион евро. В то же время из-за небольшого количества игрового времени в прошлом сезоне столичный клуб может пересмотреть свои финансовые требования.
Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.
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