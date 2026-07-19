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  4. Динамо выставило на трансфер футболиста, которого выгоняет Костюк
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 21:22 |
1402
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Динамо выставило на трансфер футболиста, которого выгоняет Костюк

Бленуце должен покинуть клуб

19 июля 2026, 21:22 |
1402
2 Comments
Динамо выставило на трансфер футболиста, которого выгоняет Костюк
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Киевское «Динамо» решило продать футболиста, который не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

По информации источника, «Динамо» стремится продать нападающего Владислава Бленуце на постоянной основе и оценивает его трансфер примерно в 1 миллион евро. В то же время из-за небольшого количества игрового времени в прошлом сезоне столичный клуб может пересмотреть свои финансовые требования.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.

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Владислав Бленуце Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 2
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Бленуце нікуди не піде!!!Тому що йому ніхто не дасть таку зп, яка нині!
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Костюк безхребетний, повинен покинути Динамо.!!!
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