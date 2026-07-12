Лионель МЕССИ: «Подходим к игре с Англией с большой усталостью, это видно»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой Англии.

«Играть против сильных команд всегда – особенное событие. Я никогда не играл против Англии, и это будет особенным. Это полуфинал, но сейчас пора отдохнуть и подготовиться. Мы подходим к игре с большой усталостью, и это видно», – отметил Месси.

Для команд это будет седьмая игра на турнире после изнурительного сезона. Соперничество Аргентины с Англией началось в 1966 году, а 20 лет спустя южноамериканцы победили благодаря двум голам Диего Марадоны, который обыграл половину команды прежде, чем отправить мяч в сетку ворот.

Матч Англия – Аргентина запланирован на 15 июля и начнется в 22:00.