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Чемпионат мира
12 июля 2026, 18:50 | Обновлено 12 июля 2026, 19:54
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0

Лионель МЕССИ: «Подходим к игре с Англией с большой усталостью, это видно»

Лидер аргентинской сборной не скрывает, что команда уже измотана

12 июля 2026, 18:50 | Обновлено 12 июля 2026, 19:54
1160
0
Лионель МЕССИ: «Подходим к игре с Англией с большой усталостью, это видно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой Англии.

«Играть против сильных команд всегда – особенное событие. Я никогда не играл против Англии, и это будет особенным. Это полуфинал, но сейчас пора отдохнуть и подготовиться. Мы подходим к игре с большой усталостью, и это видно», – отметил Месси.

Для команд это будет седьмая игра на турнире после изнурительного сезона. Соперничество Аргентины с Англией началось в 1966 году, а 20 лет спустя южноамериканцы победили благодаря двум голам Диего Марадоны, который обыграл половину команды прежде, чем отправить мяч в сетку ворот.

Матч Англия – Аргентина запланирован на 15 июля и начнется в 22:00.

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Руслан Полищук Источник: La Vanguardia
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