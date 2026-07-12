Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «Аргентине снова пришлось пострадать»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 18:18 |
839
0

Лионель МЕССИ: «Аргентине снова пришлось пострадать»

Лионель Месси заявил, что победа над Швейцарией была очень непростой

12 июля 2026, 18:18 |
839
0
Лионель МЕССИ: «Аргентине снова пришлось пострадать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил поединок 1/4 финала чемпионата мира против Швейцарии (3:1).

«Честно говоря, это был сложный матч. Соперник прессинговал нас и не давал пространства. Мы не могли играть так, как хотели, и игра была очень напряженной», – отметил нападающий.

«После того, как мы забили, немного отошли назад и оборонялись глубже, чем нужно. У нас также были проблемы с выводом мяча из обороны, и в итоге мы прибегали к длинным передачам, либо от вратаря, либо от центральных защитников», – сказал Месси.

«Это был невероятно сложный матч, но самое главное, что он закончился хорошо, и мы сделали еще один шаг вперед. Нам снова пришлось пострадать, но эта команда никогда не перестает верить. Мы снова в числе четырех лучших в мире», – добавил аргентинец.

В полуфинале Аргентина сыграет против Англии, которая прошла Норвегию (2:1).

По теме:
Холанд сделал признание. За кого теперь болеет лидер Норвегии
«В сборной Франции нет французов?». Экс-премьеру Испании жестко ответили
Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: La Vanguardia
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Футбол | 12 июля 2026, 12:18 9
Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»

Лидер швейцарской команды категорически не согласен с решением судьи

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12 июля 2026, 07:44 48
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь

Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Футбол | 12.07.2026, 09:44
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Футбол | 12.07.2026, 07:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Футбол | 12.07.2026, 19:44
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 3
Бокс
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 80
Биатлон
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 6
Бокс
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем