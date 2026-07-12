Лионель МЕССИ: «Аргентине снова пришлось пострадать»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил поединок 1/4 финала чемпионата мира против Швейцарии (3:1).

«Честно говоря, это был сложный матч. Соперник прессинговал нас и не давал пространства. Мы не могли играть так, как хотели, и игра была очень напряженной», – отметил нападающий.

«После того, как мы забили, немного отошли назад и оборонялись глубже, чем нужно. У нас также были проблемы с выводом мяча из обороны, и в итоге мы прибегали к длинным передачам, либо от вратаря, либо от центральных защитников», – сказал Месси.

«Это был невероятно сложный матч, но самое главное, что он закончился хорошо, и мы сделали еще один шаг вперед. Нам снова пришлось пострадать, но эта команда никогда не перестает верить. Мы снова в числе четырех лучших в мире», – добавил аргентинец.

В полуфинале Аргентина сыграет против Англии, которая прошла Норвегию (2:1).