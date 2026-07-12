ФОТО. У Артема Довбика новое спортивное хобби

Форвард «Ромы» Артем Довбик увлекся новым хобби. Футболист сборной Украины во время отпуска вовсю играл в гольф.

Такой вывод можно сделать со снимка в социальной сети его жены, Юлии, на котором Артем Довбик стоит около клюшек для гольфа. Подпись: «Кажется, у нашего Артема Довбика зарождается новая страсть».

29-летний форвард отметился тремя голами и двумя ассистами в 18 матчах за «волков» в прошлом сезоне, который получился скомканным из-за травмы. Не исключено, что новый футбольный год украинец начнет в другой команде.