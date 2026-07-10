Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба
Артем может перейти в «Аякс»
Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.
По информации зарубежных источников, амстердамский «Аякс» обратился к «Роме» с предложением о трансфере 29-летнего нападающего. Нидерландский клуб хочет взять украинца в аренду на платной основе.
В то же время римляне готовы отпустить Довбика только при условии, что в соглашении будет предусмотрена обязательная опция выкупа по окончании аренды.
Сообщается, что стороны продолжают переговоры, и в ближайшие часы их позиции могут сблизиться, что увеличит шансы на оформление трансфера.
L’#Ajax ha offerto alla #ASRoma un prestito oneroso per accaparrarsi Artem #Dovbyk. I giallorossi lo lasceranno partire in prestito con obbligo di riscatto. Le parti potrebbero avvicinarsi nelle prossime ore.#Roma #CalciomercatoRoma https://t.co/kGjz4RN229— Vincenzo Spennagallo (@vincspe) July 10, 2026
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