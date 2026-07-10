Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба
Италия
10 июля 2026, 21:22 |
1433
0

Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба

Артем может перейти в «Аякс»

10 июля 2026, 21:22 |
1433
0
Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.

По информации зарубежных источников, амстердамский «Аякс» обратился к «Роме» с предложением о трансфере 29-летнего нападающего. Нидерландский клуб хочет взять украинца в аренду на платной основе.

В то же время римляне готовы отпустить Довбика только при условии, что в соглашении будет предусмотрена обязательная опция выкупа по окончании аренды.

Сообщается, что стороны продолжают переговоры, и в ближайшие часы их позиции могут сблизиться, что увеличит шансы на оформление трансфера.

По теме:
Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр
ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала ивуарийского защитника в Чехию
Рома Рим трансферы Аякс чемпионат Нидерландов по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касильяс предложил революцию в футболе
Футбол | 10 июля 2026, 21:31 0
Касильяс предложил революцию в футболе
Касильяс предложил революцию в футболе

Икер Касильяс вызвал дискуссию, предложив радикальное изменение структуры футбольного матча

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 10 июля 2026, 15:51 5
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением

Украинец опубликовал новое видео в Instagram

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10.07.2026, 06:32
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10.07.2026, 09:05
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Теннис | 10.07.2026, 19:25
Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 19
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 8
Футбол
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
09.07.2026, 15:18 32
Теннис
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 4
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем