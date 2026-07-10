Рома получила официальное предложение по Довбику от культового клуба

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.

По информации зарубежных источников, амстердамский «Аякс» обратился к «Роме» с предложением о трансфере 29-летнего нападающего. Нидерландский клуб хочет взять украинца в аренду на платной основе.

В то же время римляне готовы отпустить Довбика только при условии, что в соглашении будет предусмотрена обязательная опция выкупа по окончании аренды.

Сообщается, что стороны продолжают переговоры, и в ближайшие часы их позиции могут сблизиться, что увеличит шансы на оформление трансфера.

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