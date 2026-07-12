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  4. Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
12 июля 2026, 18:05 |
966
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Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Уимблдона-2026

12 июля 2026, 18:05 |
966
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Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер и Александр Зверев
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12 июля на Уимбдоне-2026 состоится финальный матч в одиночном разряде.

Ориентировочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет 15-е очное противостояние соперников. Счет 10:4 в пользу Синнера.

Победитель поединка выиграет трофей мейджора.

Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Янник Синнер Александр Зверев смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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У Зверева кстати шансы выиграть есть и неплохие, Яник слабо играет на этом турнире, правда траблы с головой у Зверева дикие, поэтому итальянец может и спокойно выграть
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