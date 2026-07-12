12 июля на Уимбдоне-2026 состоится финальный матч в одиночном разряде.

Ориентировочно в 18:00 по Киеву на центральный корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 3).

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Это будет 15-е очное противостояние соперников. Счет 10:4 в пользу Синнера.

Победитель поединка выиграет трофей мейджора.

Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.