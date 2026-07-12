Джесси ДЕРРИ: «Хочу помочь клубу получать титулы»

Английский вингер Джесси Дерри прокомментировал свой переход из лондонского «Челси» в лиссабонский «Спортинг»:

«Это невероятное ощущение. Я очень хочу выйти на поле и сыграть перед всеми болельщиками. Не могу дождаться начала. Когда я думаю о «Спортинге», я представляю себе игроков, которые восхищают болельщиков, и молодых футболистов. Приехать сюда было очень легким решением.

Я знаю, как много этот клуб значит для болельщиков «Спортинга», и готов всегда выкладываться на полную. Я знаю, что «Спортинг» воспитывает особенных игроков, способных проявить себя на поле. Я чувствую, что это будет идеальное место для меня. Я чувствую себя очень хорошо. Это новый город, и в эти первые дни я пользуюсь возможностью, чтобы его изучить. Я с нетерпением жду начала работы со всеми игроками и тренером.

Мне нравится воодушевлять болельщиков, проявлять себя и забивать голы. Всегда есть куда расти. Надеюсь, что выступления перед этими болельщиками помогут мне развиваться неделю за неделей. Я с нетерпением жду этого.

Я решил перейти в «Спортинг», чтобы попытаться помочь клубу завоевывать титулы. Я знаю, что это главная цель здесь, и именно к этому я тоже стремлюсь. Не могу дождаться. Я уже слышал невероятные истории, и, несомненно, это будет нереальное ощущение, когда я впервые выйду на поле.

Я в восторге. Мне уже сказали, что я буду посещать уроки португальского, чтобы иметь возможность как можно лучше общаться с болельщиками и игроками. Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле и увижу вас всех».