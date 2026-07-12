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Турция
12 июля 2026, 14:59 | Обновлено 12 июля 2026, 15:05
343
0

ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 нашел новый клуб после провала со сборной

Салих Озджан свободным агентом перебрался в «Бешикташ»

12 июля 2026, 14:59 | Обновлено 12 июля 2026, 15:05
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 нашел новый клуб после провала со сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Салих Озджан
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28-летний полузащитник Салих Озджан стал новым футболистом турецкого клуба «Бешикташ».

Салих перешел в статусе свободного агента и подписал контракт на три года с опцией продления соглашения еще на год.

Предыдущим клубом Озджана была дортмундская «Боруссия», в которую он перебрался летом 2022-го.

За эти четыре сезона полузащитник принял участие в 96 поединках «шмелей» и отдал две голевые передачи.

После клубного сезона Салих представлял Турцию на чемпионате мира 2026, но его сборная провалилась и покинула турнир еще на стадии группового этапа.

Заявление Салиха Озджана:

«Я очень счастлив, что перешел в «Бешикташ». «Бешикташ» – это огромная семья, великое сообщество. Я невероятно рад. Все меня очень тепло встретили, и это принесло мне массу положительных эмоций. С нетерпением жду начала матчей.

Играть вместе с Оркуном – это прекрасно для меня. Мы мыслим одинаково. Благодаря его стилю игры я чувствую себя комфортно на некоторых позициях на поле. В национальной сборной все это видели. Поэтому я думаю, что все сложится как нельзя лучше.

Оркун также повлиял на мой трансфер. Мы время от времени общались с ним, спрашивали, как дела. У меня также очень хорошие отношения с его отцом, он звонил и интересовался моей ситуацией. Так что так или иначе, Оркун к этому причастен.

Наш тренер просто замечательный. Он излучает потрясающую энергию на поле и даже тренируется вместе с нами – настолько он энергичен. Тренировки проходят интенсивно, и эта интенсивность нам только на пользу. Это хорошая подготовка к еврокубковым матчам. Думаю, первый поединок мы проведем дома и, скорее всего, победим.

Как я уже говорил, «Бешикташ» – великий клуб, который заслуживает чемпионства. Я думаю об этом и надеюсь, что в этом году мы станем чемпионами».

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Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
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