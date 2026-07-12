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12 июля 2026, 15:33 |
558
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Легенда Арсенала может возглавить сборную Сенегала

Патрик Виейра является главным кандидатом на пост главного тренера

12 июля 2026, 15:33 |
558
0
Легенда Арсенала может возглавить сборную Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра
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Бывший игрок лондонского «Арсенала» Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной Сенегала.

Сообщается, что легенда «канониров» рассматривается в качестве главного претендента на замену Папа Тиава. Последнего уволили с должности после вылета Сенегала из ЧМ-2026. На стадии 1/16 команда уступила Бельгии (2:3).

Источник отмечает, что Виейра пользуется значительной поддержкой среди руководства Федерации футбола Сенегала. Несмотря на то, что 50-летний специалист является гражданином Франции и выступал за французскую национальную сборную, он родился и провёл детство в Сенегале.

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Патрик Виейра сборная Сенегала по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
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