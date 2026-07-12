Легенда Арсенала может возглавить сборную Сенегала
Патрик Виейра является главным кандидатом на пост главного тренера
Бывший игрок лондонского «Арсенала» Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной Сенегала.
Сообщается, что легенда «канониров» рассматривается в качестве главного претендента на замену Папа Тиава. Последнего уволили с должности после вылета Сенегала из ЧМ-2026. На стадии 1/16 команда уступила Бельгии (2:3).
Источник отмечает, что Виейра пользуется значительной поддержкой среди руководства Федерации футбола Сенегала. Несмотря на то, что 50-летний специалист является гражданином Франции и выступал за французскую национальную сборную, он родился и провёл детство в Сенегале.
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