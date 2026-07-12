Легенда Арсенала может возглавить сборную Сенегала

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной Сенегала.

Сообщается, что легенда «канониров» рассматривается в качестве главного претендента на замену Папа Тиава. Последнего уволили с должности после вылета Сенегала из ЧМ-2026. На стадии 1/16 команда уступила Бельгии (2:3).

Источник отмечает, что Виейра пользуется значительной поддержкой среди руководства Федерации футбола Сенегала. Несмотря на то, что 50-летний специалист является гражданином Франции и выступал за французскую национальную сборную, он родился и провёл детство в Сенегале.