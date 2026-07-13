В ФИФА вынесли вердикт после скандальной победы сборной Аргентины

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на скандал, который случился в матче сборных Аргентины и Швейцарии на стадии четвертьфинала чемпионата мира.

Подопечные Лионеля Скалони одолели соперника (3:1), который остался в меньшинстве на 72-й минуте из-за удаления форварда Бреля Эмболо за симуляцию.

После финального свистка швейцарские футболисты, болельщики и тренерский штаб остались крайне разгневанными действиями главного арбитра и не скрывали своего разочарования, обвиняя ФИФА.

«С точки зрения судейства, удаление Эмболо было правильным решением. Повтор ясно показывает, что контакта со стороны Леандро Паредеса не было, поэтому судья правильно определил попытку обмана.

Имитация – одно из действий, которые правила игры призваны пресекать, поскольку она подрывает справедливость и создает ненужное давление на судей. Мы ожидаем, что арбитры будут распознавать такие ситуации и будут действовать соответствующим образом.

Тот факт, что это произошло в матче плей-офф чемпионата мира, не должно менять применение правил. Судьи должны быть уверены в правильности своих решений независимо от обстоятельств или участвующих игроков.

Поскольку Эмболо уже получил предупреждение, вторая желтая карточка была неизбежным следствием его действий. В конечном итоге ответственность лежит только на игроке сборной Швейцарии.

Последовательность и честность являются основополагающими принципами судейства, поэтому судейская бригада продемонстрировала и то, и другое в этом инциденте», – сообщил Коллина.