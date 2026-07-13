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Чемпионат мира
13 июля 2026, 10:17 | Обновлено 13 июля 2026, 11:07
2473
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В ФИФА вынесли вердикт после скандальной победы сборной Аргентины

Пьерлуиджи Коллина сообщил, было ли правильным удаление швейцарца Бреля Эмболо

13 июля 2026, 10:17 | Обновлено 13 июля 2026, 11:07
2473
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В ФИФА вынесли вердикт после скандальной победы сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Аргентина – Швейцария
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на скандал, который случился в матче сборных Аргентины и Швейцарии на стадии четвертьфинала чемпионата мира.

Подопечные Лионеля Скалони одолели соперника (3:1), который остался в меньшинстве на 72-й минуте из-за удаления форварда Бреля Эмболо за симуляцию.

После финального свистка швейцарские футболисты, болельщики и тренерский штаб остались крайне разгневанными действиями главного арбитра и не скрывали своего разочарования, обвиняя ФИФА.

«С точки зрения судейства, удаление Эмболо было правильным решением. Повтор ясно показывает, что контакта со стороны Леандро Паредеса не было, поэтому судья правильно определил попытку обмана.

Имитация – одно из действий, которые правила игры призваны пресекать, поскольку она подрывает справедливость и создает ненужное давление на судей. Мы ожидаем, что арбитры будут распознавать такие ситуации и будут действовать соответствующим образом.

Тот факт, что это произошло в матче плей-офф чемпионата мира, не должно менять применение правил. Судьи должны быть уверены в правильности своих решений независимо от обстоятельств или участвующих игроков.

Поскольку Эмболо уже получил предупреждение, вторая желтая карточка была неизбежным следствием его действий. В конечном итоге ответственность лежит только на игроке сборной Швейцарии.

Последовательность и честность являются основополагающими принципами судейства, поэтому судейская бригада продемонстрировала и то, и другое в этом инциденте», – сообщил Коллина.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Швейцарии по футболу Брель Эмболо Леандро Паредес Пьерлуиджи Коллина ФИФА
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Колліна раніше був поважним експертом, а зараз щось скурвився при Інфантильному. Де послідовна і чесна хоча б жовта картка для Мессі за масаж шипами?
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+1
Как он может сдать своих?
С симуляцией вообще интересно - один арбитр может просто усмехнуться и показать, что ничего не было - вставай и не притворяйся, а другой может карточкой наказать.
Тем более, если это карточка вторая.
Где тут граница и логика?
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