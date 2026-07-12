Тренер сборной Швейцарии: «Ошибка судьи всё испортила. Футбол проиграл»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

На 72-й минуте встречи при счёте 1:1 главный арбитр матча Жоау Пиньейру удалил нападающего швейцарцев Бреля Эмболо. Якин считает, что его игрок не заслуживал красной карточки.

«Нас наказали за ошибку. Не было ни одной причины для этой карточки. Я не понимаю этого решения. Это была невинная ситуация, не злонамеренная. Судейская ошибка наказала нас и разрушила весь наш план. Был явный контакт, и я не понимаю, как арбитр и VAR пришли к такому выводу.

Швейцария имела полное право чувствовать себя обманутой. Аргентина – фантастическая команда, но результат таких важных матчей никогда не должен определяться спорными судейскими решениями.

Я бы не сказал, что аргентинцы пользовались благосклонностью судей. У нас был честный и открытый матч. Обе команды играли в футбол. Но сегодня футбол проиграл. Мы можем жаловаться, но я должен поздравить Аргентину. Я не хочу больше на этом останавливаться», – сказал специалист.