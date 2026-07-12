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Чемпионат мира
12 июля 2026, 10:53 | Обновлено 12 июля 2026, 10:54
2468
10

Тренер сборной Швейцарии: «Ошибка судьи всё испортила. Футбол проиграл»

Мурат Якин раскритиковал работу судей

12 июля 2026, 10:53 | Обновлено 12 июля 2026, 10:54
2468
10 Comments
Тренер сборной Швейцарии: «Ошибка судьи всё испортила. Футбол проиграл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

На 72-й минуте встречи при счёте 1:1 главный арбитр матча Жоау Пиньейру удалил нападающего швейцарцев Бреля Эмболо. Якин считает, что его игрок не заслуживал красной карточки.

«Нас наказали за ошибку. Не было ни одной причины для этой карточки. Я не понимаю этого решения. Это была невинная ситуация, не злонамеренная. Судейская ошибка наказала нас и разрушила весь наш план. Был явный контакт, и я не понимаю, как арбитр и VAR пришли к такому выводу.

Швейцария имела полное право чувствовать себя обманутой. Аргентина – фантастическая команда, но результат таких важных матчей никогда не должен определяться спорными судейскими решениями.

Я бы не сказал, что аргентинцы пользовались благосклонностью судей. У нас был честный и открытый матч. Обе команды играли в футбол. Но сегодня футбол проиграл. Мы можем жаловаться, но я должен поздравить Аргентину. Я не хочу больше на этом останавливаться», – сказал специалист.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет против Англии. Матч состоится 15 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Футбол програв, коли доктор визначив, хто залишиться в групі А ліги націй
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+10
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Твій гравець падає як підкошений в метрі від ноги суперника маючи жовту картку - а винуватий суддя! Бінго!!
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+6
Я б таким сімулянтам ще пяток матчів дискваліфікації давав а то валяються умирають наче стадо слонів по ним пробігло
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+1
так сцяти в очі людям, які бачили "театр" від Емболо, має бути соромно...
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+1
Воно зрозуміло - емоції. Але покарала вас ваша "ебола". А це значно небезпечніше ніж ковід. Чи не так, друже? 
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0
Це повний песец, який же брехун...
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0
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