Гвардиола может возглавить одну из самых титулованных команд мира

Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити», один из самых успешных тренеров современности Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что на назначении 55-летнего испанца настаивает технический директор «скуадры адзурры» Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Также на эту должность претендуют Роберто Манчини и Антонио Конте.

Сборная Италии – одна из самых титулованных национальных команд мира. Четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы переживает период серьёзного кризиса. Команда в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира и подвергается безжалостной критике со стороны итальянских болельщиков.