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12 июля 2026, 14:46 | Обновлено 12 июля 2026, 15:06
1214
0

Гвардиола может возглавить одну из самых титулованных команд мира

Сборная Италии ждет своего спасителя

12 июля 2026, 14:46 | Обновлено 12 июля 2026, 15:06
1214
0
Гвардиола может возглавить одну из самых титулованных команд мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити», один из самых успешных тренеров современности Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что на назначении 55-летнего испанца настаивает технический директор «скуадры адзурры» Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Также на эту должность претендуют Роберто Манчини и Антонио Конте.

Сборная Италии – одна из самых титулованных национальных команд мира. Четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы переживает период серьёзного кризиса. Команда в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира и подвергается безжалостной критике со стороны итальянских болельщиков.

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сборная Италии по футболу Пеп Гвардиола назначение тренера Роберто Манчини Антонио Конте
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
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