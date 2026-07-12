Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Девятый раз в истории в полуфинале три команды из Европы и одна – из ЮА
Чемпионат мира
12 июля 2026, 12:53 | Обновлено 12 июля 2026, 13:01
486
2

Девятый раз в истории в полуфинале три команды из Европы и одна – из ЮА

При таком раскладе в пяти случаях чемпионами ранее становились европейцы, в трех – южноамериканцы

12 июля 2026, 12:53 | Обновлено 12 июля 2026, 13:01
486
2 Comments
Девятый раз в истории в полуфинале три команды из Европы и одна – из ЮА
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Девятый раз в истории мундиалей в полуфинал вышли три команды из Европы и одна – из Южной Америки. При таком континентальном раскладе в пяти случаях чемпионами становились европейцы, в трех – южноамериканцы. 8-й поединок на этой стадии проведет Франция, которая ранее четырежды проходила в финал, 6-й – Аргентина, не знавшая до сего времени осечек в 1/2-й, 4-й – Англия, 2-й – Испания.

Стоит напомнить, что аргентинцы становились чемпионами мира в 1978, 1986 и 2022 годах, французы – в 1998-м и 2018-м, англичане – в 1966-м, а испанцы – в 2010-м.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Два из четырех полуфиналистов ЧМ-2026 не проигрывали в 1/2 финала мундиалей
ВИДЕО. Холанд сделал трогательный жест после поражения от Англии на ЧМ-2026
цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Футбол | 12 июля 2026, 11:05 7
Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»
Отец Холанда: «Англию спас судья, а нас ограбили»

Альфи Холанд не стал молчать

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12 июля 2026, 07:44 46
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь

Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге
Футбол | 12.07.2026, 12:18
Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге
Для Ваната и Цыганкова нашли клуб после провала Жироны в Ла Лиге
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Футбол | 12.07.2026, 08:12
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Футбол | 12.07.2026, 07:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Англомовный переводит и видит UA
Ответить
0
Шо за ЮА або ПА и чому на ЛА?
Ответить
0
Популярные новости
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05 1
Бокс
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 78
Футбол
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 54
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 19
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем