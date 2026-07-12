Девятый раз в истории в полуфинале три команды из Европы и одна – из ЮА

Девятый раз в истории мундиалей в полуфинал вышли три команды из Европы и одна – из Южной Америки. При таком континентальном раскладе в пяти случаях чемпионами становились европейцы, в трех – южноамериканцы. 8-й поединок на этой стадии проведет Франция, которая ранее четырежды проходила в финал, 6-й – Аргентина, не знавшая до сего времени осечек в 1/2-й, 4-й – Англия, 2-й – Испания.

Стоит напомнить, что аргентинцы становились чемпионами мира в 1978, 1986 и 2022 годах, французы – в 1998-м и 2018-м, англичане – в 1966-м, а испанцы – в 2010-м.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ