Барселона назвала ПСЖ цену на своего звездного нападающего
Каталонцы хотят за Феррана Торреса не менее 50 млн евро
«Барселона» готова рассмотреть возможность продажи нападающего сборной Испании Феррана Торреса в ближайшее время, но хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.
ПСЖ активно интересуется футболистом и, как сообщает известный инсайдер Николо Скира, уже согласовал с ним условия личного контракта. Впрочем, парижане не готовы платить озвученную каталонцами сумму. Французы в ходе переговоров обращают внимание на то, что у Торреса остался всего год по контракту с «Барселоной». Если его не продать сейчас, то впоследствии игрок может покинуть клуб бесплатно на правах свободного агента.
Исходя из этого, ПСЖ предлагает «благуранас» 40 миллионов евро в качестве компенсации. Ожидается, что вскоре парижане сделают официальное предложение по Феррану. Вероятно, это произойдет после завершения ЧМ-2026.
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