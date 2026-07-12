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  4. Барселона назвала ПСЖ цену на своего звездного нападающего
Испания
12 июля 2026, 13:58 |
1792
0

Барселона назвала ПСЖ цену на своего звездного нападающего

Каталонцы хотят за Феррана Торреса не менее 50 млн евро

12 июля 2026, 13:58 |
1792
0
Барселона назвала ПСЖ цену на своего звездного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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«Барселона» готова рассмотреть возможность продажи нападающего сборной Испании Феррана Торреса в ближайшее время, но хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.

ПСЖ активно интересуется футболистом и, как сообщает известный инсайдер Николо Скира, уже согласовал с ним условия личного контракта. Впрочем, парижане не готовы платить озвученную каталонцами сумму. Французы в ходе переговоров обращают внимание на то, что у Торреса остался всего год по контракту с «Барселоной». Если его не продать сейчас, то впоследствии игрок может покинуть клуб бесплатно на правах свободного агента.

Исходя из этого, ПСЖ предлагает «благуранас» 40 миллионов евро в качестве компенсации. Ожидается, что вскоре парижане сделают официальное предложение по Феррану. Вероятно, это произойдет после завершения ЧМ-2026.

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Ферран Торрес Барселона ПСЖ трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник
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