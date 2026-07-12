Лаутаро Мартинес побил рекорд Виктора Эспарраго

28-летний нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал автором самого позднего гола в четвертьфиналах чемпионатов мира. Поразив ворота швейцарцев на 120+1-й минуте, он 4 минуты превзошел рекорд уругвайца Виктора Эспарраго, установленный в матче против СССР на ЧМ-1970. Мартинес стал также автором и самого позднего аргентинского гола на мундиалях.

Прежнее достижение принадлежало Анхелю Ди Марии, который в 1/8 финала ЧМ-2014 на 118-й минуте забил победный мяч… Швейцарии – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ