Шахтер надолго лишился супербомбардира, забившего 28 голов

19-летний гамбийский нападающий «Шахтера» Мохамаду Канте получил травму на тренировке и нуждается в длительном восстановлении.

Как сообщает ТаТоТаке, футболист успел провести лишь одну тренировку в составе команды «горняков» U21. Канте пожаловался на дискомфорт в области приводящей мышцы, после чего было проведено тщательное обследование состояния игрока.

Обследование показало, что травма молодого нападающего дончан потребует лечения в течение 6–8 недель. Таким образом, Канте пропустит межсезонный этап подготовки и сможет вернуться в основную группу не раньше сентября.

В прошлом сезоне Мохамад принял участие в 28 матчах, забив 28 голов и отдав 9 голевых передач. Недавно гамбиец подписал с клубом новый контракт до 2031 года. Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует отдать футболиста в аренду в «Черноморец».