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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 11:52 | Обновлено 12 июля 2026, 12:05
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Шахтер надолго лишился супербомбардира, забившего 28 голов

Мохамаду Канте выбыл до осени

12 июля 2026, 11:52 | Обновлено 12 июля 2026, 12:05
1274
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Шахтер надолго лишился супербомбардира, забившего 28 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамаду Канте
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19-летний гамбийский нападающий «Шахтера» Мохамаду Канте получил травму на тренировке и нуждается в длительном восстановлении.

Как сообщает ТаТоТаке, футболист успел провести лишь одну тренировку в составе команды «горняков» U21. Канте пожаловался на дискомфорт в области приводящей мышцы, после чего было проведено тщательное обследование состояния игрока.

Обследование показало, что травма молодого нападающего дончан потребует лечения в течение 6–8 недель. Таким образом, Канте пропустит межсезонный этап подготовки и сможет вернуться в основную группу не раньше сентября.

В прошлом сезоне Мохамад принял участие в 28 матчах, забив 28 голов и отдав 9 голевых передач. Недавно гамбиец подписал с клубом новый контракт до 2031 года. Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует отдать футболиста в аренду в «Черноморец».

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Мохамаду Канте Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу трансферы Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ТаТоТаке
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кроти не скажуть, що минулого сезону він грав за U-19
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-1
Опа! Буквально ще вчора Шахта в колаборації зі Sport.ua шукала, кому це гамбійське диво втюхати в оренду. Сьогодні знайшли - орендували шпиталю. 
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