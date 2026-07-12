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  4. Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Чемпионат мира
12 июля 2026, 12:18 | Обновлено 12 июля 2026, 12:19
2123
3

Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»

Лидер швейцарской команды категорически не согласен с решением судьи

12 июля 2026, 12:18 | Обновлено 12 июля 2026, 12:19
2123
3 Comments
Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес и Ремо Фройлер
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Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер резко высказался о качестве судейства в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

На 72-й минуте при счёте 1:1 главный арбитр встречи Жоау Пиньейру удалил нападающего швейцарцев Бреля Эмболо.

«Это катастрофа. Не знаю, что этот арбитр здесь делает. Не понимаю, как VAR может так просто изменить ход матча?! Мы не можем изменить правила, но это решение убило игру. Не убивайте игру вот так… 11 против 11 – мы их переигрывали», – возмутился Фройлер.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Англии. Матч состоится 15 июля.

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Ремо Фройлер сборная Швейцарии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Брель Эмболо
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Комментарии 3
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Там була симуляція в центрі поля,які взагалі питання.
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а чого ці сусси не заткнуться і продовжують брехати намагаючись насцяти всім у віччі? Це що - такий менталітет?
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