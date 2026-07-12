Ремо ФРОЙЛЕР: «Это катастрофа. Не понимаю, что этот арбитр делает на ЧМ»

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер резко высказался о качестве судейства в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

На 72-й минуте при счёте 1:1 главный арбитр встречи Жоау Пиньейру удалил нападающего швейцарцев Бреля Эмболо.

«Это катастрофа. Не знаю, что этот арбитр здесь делает. Не понимаю, как VAR может так просто изменить ход матча?! Мы не можем изменить правила, но это решение убило игру. Не убивайте игру вот так… 11 против 11 – мы их переигрывали», – возмутился Фройлер.