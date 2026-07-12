Жирона установила цену на Ваната
Украинским нападающим интересуется «Аякс»
Украинский форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат стал главной трансферной целью амстердамского «Аякса» для усиления линии атаки. Об этом сообщает El Gol Digital.
На трансфере 24-летнего нападающего настаивает лично новый главный тренер «Аякса» Мичел, работавший с украинцем в течение последнего сезона в «Жироне». Испанский специалист уже попросил руководство своего клуба приложить усилия, чтобы подписать Ваната.
Однако переговоры по поводу украинца обещают быть непростыми. «Жирона» уже оценила своего форварда в 20 миллионов евро и будет готова продать его только за эквивалентную сумму.
Сообщалось, что «Аякс» уже начал переговоры о подписании Ваната.
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