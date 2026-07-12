Жирона установила цену на Ваната

Украинский форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат стал главной трансферной целью амстердамского «Аякса» для усиления линии атаки. Об этом сообщает El Gol Digital.

На трансфере 24-летнего нападающего настаивает лично новый главный тренер «Аякса» Мичел, работавший с украинцем в течение последнего сезона в «Жироне». Испанский специалист уже попросил руководство своего клуба приложить усилия, чтобы подписать Ваната.

Однако переговоры по поводу украинца обещают быть непростыми. «Жирона» уже оценила своего форварда в 20 миллионов евро и будет готова продать его только за эквивалентную сумму.

Сообщалось, что «Аякс» уже начал переговоры о подписании Ваната.