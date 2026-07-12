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Чемпионат мира
12 июля 2026, 06:37 | Обновлено 12 июля 2026, 07:25
3472
0

ВИДЕО. Как Хулиан Альварес оформил супергол в ворота Швейцарии на 112-й мин

Аргентина вышла вперед в конце овертайма матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

12 июля 2026, 06:37 | Обновлено 12 июля 2026, 07:25
3472
0
ВИДЕО. Как Хулиан Альварес оформил супергол в ворота Швейцарии на 112-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Швейцарии.

На 112-й минуте супергол оформил Хулиан Альварес, красиво положив мяч в дальний угол ворот Грегора Кобеля.

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Хулиан сделал счет 2:1 в пользу аргентинцев в конце овертайма. Это его первый гол на мундиалях.

Поединок Аргентины и Швейцарии стартовал 12 июля в 04:00 по Киеву на арене Эрроухед Стэдиум в Каназас-Сити.

❗️ ВИДЕО. Как Хулиан Альварес оформил супергол в ворота Швейцарии на 112-й мин

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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