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Чемпионат мира
12 июля 2026, 05:39 | Обновлено 12 июля 2026, 05:40
373
0

Джуд Беллингем повторил достижение Диего Марадоны на чемпионатах мира

Англичанин в двух матчах плей-офф одного ЧМ подряд забил 2 и более голов

12 июля 2026, 05:39 | Обновлено 12 июля 2026, 05:40
373
0
Джуд Беллингем повторил достижение Диего Марадоны на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал первым игроком со времен Диего Марадоны в 1986 году, кому удалось отметиться 2+ голами в двух матчах плей-офф подряд на одном чемпионате мира.

Англичанин оформил дубли в 1/8 финала против Мексики и в четвертьфинале против Норвегии (2:1).

В последний раз подобное в рамках одного розыгрыша чемпионата мира удавалось именно легендарному аргентинцу. Тогда Марадона отметился дублями в четвертьфинале против Англии и в полуфинале против Бельгии.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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