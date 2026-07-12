Джуд Беллингем повторил достижение Диего Марадоны на чемпионатах мира
Англичанин в двух матчах плей-офф одного ЧМ подряд забил 2 и более голов
23-летний полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал первым игроком со времен Диего Марадоны в 1986 году, кому удалось отметиться 2+ голами в двух матчах плей-офф подряд на одном чемпионате мира.
Англичанин оформил дубли в 1/8 финала против Мексики и в четвертьфинале против Норвегии (2:1).
В последний раз подобное в рамках одного розыгрыша чемпионата мира удавалось именно легендарному аргентинцу. Тогда Марадона отметился дублями в четвертьфинале против Англии и в полуфинале против Бельгии.
2+ - Jude Bellingham is the first player to score 2+ goals in consecutive FIFA World Cup knockout stage games at the same tournament since Diego Maradona in 1986.— OptaJohan (@OptaJohan) July 11, 2026
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