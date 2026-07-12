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Чемпионат мира
12 июля 2026, 04:15 | Обновлено 12 июля 2026, 04:17
32
0

Эдегор отдал четвертый ассист на ЧМ-2026. Какой рекорд установил норвежец?

Мартин стал рекордсменом лондонского «Арсенала» по количеству ассистов на мировых первенствах

12 июля 2026, 04:15 | Обновлено 12 июля 2026, 04:17
32
0
Эдегор отдал четвертый ассист на ЧМ-2026. Какой рекорд установил норвежец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор отдал четвертую результативную передачу на чемпионате мира 2026.

Произошло это в четвертьфинале против сборной Англии, который закончился поражением норвежцев (1:2). Однако с передачи Эдегора на 36-й минуте счет в матче открыл Андреас Шельдеруп.

Благодаря этому ассисту Эдегор стал рекордсменом лондонского «Арсенала». Впервые в истории игрок «канониров» отметился 4 результативными передачами на одном чемпионате мира.

Норвежец опередил в этом рейтинге нидерландца Денниса Бергкампа (3 ассиста в 1998 году) и англичанина Букайо Сака (3 ассиста на текущем мундиале).

Игроки лондонского «Арсенала» с наибольшим количеством результативных передач на одном чемпионате мира:

  • 4 – Мартин Эдегор (Норвегия), 2026
  • 3 – Букайо Сака (Англия), 2026
  • 3 – Деннис Бергкамп (Нидерланды), 1998
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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