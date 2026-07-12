Эдегор отдал четвертый ассист на ЧМ-2026. Какой рекорд установил норвежец?
Мартин стал рекордсменом лондонского «Арсенала» по количеству ассистов на мировых первенствах
Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор отдал четвертую результативную передачу на чемпионате мира 2026.
Произошло это в четвертьфинале против сборной Англии, который закончился поражением норвежцев (1:2). Однако с передачи Эдегора на 36-й минуте счет в матче открыл Андреас Шельдеруп.
Благодаря этому ассисту Эдегор стал рекордсменом лондонского «Арсенала». Впервые в истории игрок «канониров» отметился 4 результативными передачами на одном чемпионате мира.
Норвежец опередил в этом рейтинге нидерландца Денниса Бергкампа (3 ассиста в 1998 году) и англичанина Букайо Сака (3 ассиста на текущем мундиале).
Игроки лондонского «Арсенала» с наибольшим количеством результативных передач на одном чемпионате мира:
- 4 – Мартин Эдегор (Норвегия), 2026
- 3 – Букайо Сака (Англия), 2026
- 3 – Деннис Бергкамп (Нидерланды), 1998
Arsenal players with the most assists at a single World Cup tournament:— Squawka (@Squawka) July 11, 2026
◉ 4 - Martin Odegaard (2026)
◎ 3 - Bukayo Saka (2026)
◎ 3 - Dennis Bergkamp (1998)
He beats his club teammate to the record by assisting against his national side. 💪 pic.twitter.com/EwGV96E0mM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мурат стал чемпионом мира, не проведя ни одного боя с топовым соперником...
Боксер уверен в победе Александра