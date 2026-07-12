Эдегор отдал четвертый ассист на ЧМ-2026. Какой рекорд установил норвежец?

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор отдал четвертую результативную передачу на чемпионате мира 2026.

Произошло это в четвертьфинале против сборной Англии, который закончился поражением норвежцев (1:2). Однако с передачи Эдегора на 36-й минуте счет в матче открыл Андреас Шельдеруп.

Благодаря этому ассисту Эдегор стал рекордсменом лондонского «Арсенала». Впервые в истории игрок «канониров» отметился 4 результативными передачами на одном чемпионате мира.

Норвежец опередил в этом рейтинге нидерландца Денниса Бергкампа (3 ассиста в 1998 году) и англичанина Букайо Сака (3 ассиста на текущем мундиале).

Игроки лондонского «Арсенала» с наибольшим количеством результативных передач на одном чемпионате мира:

4 – Мартин Эдегор (Норвегия), 2026

3 – Букайо Сака (Англия), 2026

3 – Деннис Бергкамп (Нидерланды), 1998