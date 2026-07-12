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12 июля 2026, 02:30 | Обновлено 12 июля 2026, 02:32
928
0

ФОТО. Девушка Беллингема возглавила парад красавиц на матче Англии

Эшлин Кастро поддержала звезду Реала в четвертьфинале ЧМ-2026

12 июля 2026, 02:30 | Обновлено 12 июля 2026, 02:32
928
0
ФОТО. Девушка Беллингема возглавила парад красавиц на матче Англии
The Sun. Эшлин Кастро
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Девушка полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда БеллингемаЭшлин Кастро – привлекла внимание перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии.

Американская модель и инфлюенсер появилась на стадионе в Майами в черном топе и брюках карго, отказавшись от традиционных цветов сборной Англии.

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На трибунах также заметили жен и девушек других английских футболистов. Элли Уоткинс пришла в красной футболке сборной вместе с сестрой-близнецом, Кейт Кейн выбрала персонализированный корсет с фамилией Харри Кейна, а Меган Пикфорд появилась в элегантном красно-белом платье.

Компанию им составила жена голкипера Дина Хендерсона Милли, которая также поддерживала англичан в футболке национальной команды.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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