ФОТО. Девушка Беллингема возглавила парад красавиц на матче Англии

Девушка полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема – Эшлин Кастро – привлекла внимание перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии.

Американская модель и инфлюенсер появилась на стадионе в Майами в черном топе и брюках карго, отказавшись от традиционных цветов сборной Англии.

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На трибунах также заметили жен и девушек других английских футболистов. Элли Уоткинс пришла в красной футболке сборной вместе с сестрой-близнецом, Кейт Кейн выбрала персонализированный корсет с фамилией Харри Кейна, а Меган Пикфорд появилась в элегантном красно-белом платье.

Компанию им составила жена голкипера Дина Хендерсона Милли, которая также поддерживала англичан в футболке национальной команды.