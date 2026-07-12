В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Норвегии и Англии открыт счёт.

На 36-й минуте отличился вингер норвежцев Андреас Шельдеруп, который вывел свою команду вперёд – 1:0.

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Поединок проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) под руководством французского арбитра Клемана Тюрпена.

Напомним, в 1/8 финала Норвегия сенсационно обыграла Бразилию (2:1), тогда как Англия в результативном матче переиграла Мексику со счётом 3:2.

ВИДЕО. Настоящий шедевр. Норвегия удивила Англию на ЧМ-2026