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Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:43 |
824
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«Это неприемлемо» – в сборной Англии возмущены судейством

Томас Тухель имеет конкретные претензии к арбитражу

11 июля 2026, 22:43 |
824
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«Это неприемлемо» – в сборной Англии возмущены судейством
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель имеет претензии к судейству на чемпионате мира по футболу 2026 года. Перед матчем с Норвегией в 1/4 финала немецкий специалист заявил, что в ФИФА ему до сих пор не объяснили, почему была увеличена до двух матчей дисквалификация Джарелла Куансы за удаление во встрече с Мексикой (3:2).

«Это неприемлемо», – сказал Тухель. «Арбитр может убить любую команду в любой момент. Это просто недопустимо. Это просто непредсказуемо, это просто ненадежно в матчах.

Теперь у нас есть два четвертых арбитра, которые просто кричат на тебя, если ты хотя бы на шаг выйдешь за пределы тренерской зоны. Это просто недопустимо».

Матч Норвегия – Англия стартует в полночь.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу судейство Джарелл Куанса ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Daily Mail
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другий матч він пропустить за американця
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