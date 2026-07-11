«Это неприемлемо» – в сборной Англии возмущены судейством

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель имеет претензии к судейству на чемпионате мира по футболу 2026 года. Перед матчем с Норвегией в 1/4 финала немецкий специалист заявил, что в ФИФА ему до сих пор не объяснили, почему была увеличена до двух матчей дисквалификация Джарелла Куансы за удаление во встрече с Мексикой (3:2).

«Это неприемлемо», – сказал Тухель. «Арбитр может убить любую команду в любой момент. Это просто недопустимо. Это просто непредсказуемо, это просто ненадежно в матчах.

Теперь у нас есть два четвертых арбитра, которые просто кричат на тебя, если ты хотя бы на шаг выйдешь за пределы тренерской зоны. Это просто недопустимо».

Матч Норвегия – Англия стартует в полночь.