Томас ТУХЕЛЬ – о скандале с Балогуном: «Где теперь этому конец?»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединенных Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии:

«С чего это начинается и где теперь этому конец? Можем ли мы отменить это решение или нет? Что вообще происходит? Где провести границу — вот вопрос, который я задаю. У меня нет на него ответа. Будем ли мы теперь оспаривать желтую карточку, если она, по нашему мнению, не была желтой? Если мы считаем, что это не была красная карточка — или кто-то так считает? Где это начинается и где этому конец? Вот мой вопрос. И у меня нет на него ответа.

Прежде всего хочу четко сказать: я считаю, что это не была красная карточка. Но вмешался VAR, и, очевидно, трое арбитров VAR вместе с главным арбитром пересмотрели эпизод и решили, что это была красная карточка. Итак, решение принято. Кто отменяет это решение, когда и на каких основаниях? И как далеко это теперь зайдет? Для меня это просто странно. Мы просто хотим, чтобы в решениях была последовательность.

Тогда желтая карточка, которую мы получили уже на первой минуте за фол Деклана Райса… теперь мы можем бесконечно это обсуждать. Я считаю, что это не была желтая карточка. Нам её тоже отменят? Франции тоже отменят желтую карточку Майклу Олисе, которая, на мой взгляд, тоже не была желтой? Где этому конец? Где предел?

Я не знаю правил. Я не тот человек, у которого нужно об этом спрашивать. Я просто подожду и посмотрю, что будет дальше».