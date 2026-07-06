Томас ТУХЕЛЬ – о скандале с Балогуном: «Где теперь этому конец?»
Главный тренер сборной Англии оценил решение ФИФА
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединенных Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии:
«С чего это начинается и где теперь этому конец? Можем ли мы отменить это решение или нет? Что вообще происходит? Где провести границу — вот вопрос, который я задаю. У меня нет на него ответа. Будем ли мы теперь оспаривать желтую карточку, если она, по нашему мнению, не была желтой? Если мы считаем, что это не была красная карточка — или кто-то так считает? Где это начинается и где этому конец? Вот мой вопрос. И у меня нет на него ответа.
Прежде всего хочу четко сказать: я считаю, что это не была красная карточка. Но вмешался VAR, и, очевидно, трое арбитров VAR вместе с главным арбитром пересмотрели эпизод и решили, что это была красная карточка. Итак, решение принято. Кто отменяет это решение, когда и на каких основаниях? И как далеко это теперь зайдет? Для меня это просто странно. Мы просто хотим, чтобы в решениях была последовательность.
Тогда желтая карточка, которую мы получили уже на первой минуте за фол Деклана Райса… теперь мы можем бесконечно это обсуждать. Я считаю, что это не была желтая карточка. Нам её тоже отменят? Франции тоже отменят желтую карточку Майклу Олисе, которая, на мой взгляд, тоже не была желтой? Где этому конец? Где предел?
Я не знаю правил. Я не тот человек, у которого нужно об этом спрашивать. Я просто подожду и посмотрю, что будет дальше».
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