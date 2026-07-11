Блогер – фанат Роналду готов вывести Индию на чемпионат мира

Блогер IShowSpeed (57 млн подписчиков) предложил сыграть за Индию, чтобы помочь стране пройти квалификацию на чемпионат мира по футболу 2030 года. Американский ютубер сделал это заявление во время трансляции четвертьфинального матча Испания – Бельгия на мундиале 2026 года.

Во время трансляции, после того как один из зрителей упомянул об отсутствии Индии на турнире, IShowSpeed сказал: «Я буду играть за Индию. Я помогу вам попасть на следующий чемпионат мира».

Он добавил: «Эй, Индия, если вы хотите попасть на следующий чемпионат мира, Спид здесь».

На том же матче IShowSpeed получил в подарок уникальные бутсы от Криштиану Роналду, своего кумира.