ВИДЕО. Роналду подарил блогеру уникальные бутсы
Криштиану Роналду сделал подарок IShowSpeed
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду удивил своего преданного фаната, блогера IShowSpeed, подарив ему пару своих игровых бутс с чемпионата мира по футболу.
Этот невероятный момент произошёл во время стрима IShowSpeed в пятницу во время четвертьфинала Испания – Бельгия. В этом матче мог сыграть Роналду со сборной Португалии, если бы его команда прошла географических соседей.
Бутсы Mercurial Superfly 11 “CR7 Gold Scorpion” – редкая модель (существует всего две пары), и именно в них играл Роналду во время турнира.
ВИДЕО. Роналду подарил блогеру уникальные бутсы
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