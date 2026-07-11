Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду удивил своего преданного фаната, блогера IShowSpeed, подарив ему пару своих игровых бутс с чемпионата мира по футболу.

Этот невероятный момент произошёл во время стрима IShowSpeed в пятницу во время четвертьфинала Испания – Бельгия. В этом матче мог сыграть Роналду со сборной Португалии, если бы его команда прошла географических соседей.

Бутсы Mercurial Superfly 11 “CR7 Gold Scorpion” – редкая модель (существует всего две пары), и именно в них играл Роналду во время турнира.

ВИДЕО. Роналду подарил блогеру уникальные бутсы