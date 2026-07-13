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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это позор, как они могли выпустить его на поле»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 23:42 |
1348
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это позор, как они могли выпустить его на поле»

Экс-футболист разочарован Ламменсом

13 июля 2026, 23:42 |
1348
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это позор, как они могли выпустить его на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович выразил недовольство решениями главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсии после поражения от Испании (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

«Ответственность за это поражение лежит на тренере. Именно его решение изменило ход игры. Не понимаю, почему после травмы Куртуа вышел Ламменс, когда был Пендерс. Неужели всё из-за клубов, в котором они играют? Такие решения нельзя принимать исходя из названия команды.

Ошибка Ламменса привела к победному голу Испании. Для матчей такого уровня он недостаточно сильный вратарь, тогда как Пендерс заслуживал своего шанса. Это позор для тренерского штаба», – заявил Ибрагимович.

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Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
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Якби Пендерс зробив таку помилку,
то Ібра гавкав би на нього.
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