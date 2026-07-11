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  4. ОСИМХЕН: «Вы не доживете до завтра, если скажете о нем что-нибудь плохое»
Италия
11 июля 2026, 22:38 | Обновлено 11 июля 2026, 22:46
991
0

ОСИМХЕН: «Вы не доживете до завтра, если скажете о нем что-нибудь плохое»

Нигериец рассказал о масштабах культа Марадоны в Неаполе

11 июля 2026, 22:38 | Обновлено 11 июля 2026, 22:46
991
0
ОСИМХЕН: «Вы не доживете до завтра, если скажете о нем что-нибудь плохое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Наполи и мурал Марадоны
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Бывший нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении болельщиков неаполитанского клуба и жителей Неаполя к легендарному аргентинскому форварду Диего Марадоне.

«В Неаполе никто не осмеливается сказать ничего плохого о Диего Марадоне, если хочет дожить до завтрашнего дня. Даже если ты выиграешь пять Лиг чемпионов и пять титулов чемпиона страны, ты зря тратишь время – ты всё равно не сможешь заменить Марадону в сердцах болельщиков «Наполи», – сказал футболист.

Марадона играл за «Наполи» с 1984 по 1991 год. За это время он выиграл пять трофеев, включая первый в истории клуба Скудетто и первый и единственный еврокубок – Кубок УЕФА.

После смерти легенды домашняя арена клуба «Сан-Паоло» была переименована в честь Диего Армандо Марадоны. Его 10-й номер навсегда выведен из обращения в клубе, а изображение аргентинца украшает сотни муралов по всему городу.

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Виктор Осимхен Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Диего Марадона
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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