ОСИМХЕН: «Вы не доживете до завтра, если скажете о нем что-нибудь плохое»

Бывший нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении болельщиков неаполитанского клуба и жителей Неаполя к легендарному аргентинскому форварду Диего Марадоне.

«В Неаполе никто не осмеливается сказать ничего плохого о Диего Марадоне, если хочет дожить до завтрашнего дня. Даже если ты выиграешь пять Лиг чемпионов и пять титулов чемпиона страны, ты зря тратишь время – ты всё равно не сможешь заменить Марадону в сердцах болельщиков «Наполи», – сказал футболист.

Марадона играл за «Наполи» с 1984 по 1991 год. За это время он выиграл пять трофеев, включая первый в истории клуба Скудетто и первый и единственный еврокубок – Кубок УЕФА.

После смерти легенды домашняя арена клуба «Сан-Паоло» была переименована в честь Диего Армандо Марадоны. Его 10-й номер навсегда выведен из обращения в клубе, а изображение аргентинца украшает сотни муралов по всему городу.