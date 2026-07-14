В Колумбийской федерации футбола отреагировали на угрозы убийства Кампаса

Колумбийская федерация футбола отреагировала на угрозы убийством в адрес вингера национальной сборной Колумбии Хаминтона Кампаса:

«Колумбийская федерация футбола сообщает общественности, что категорически осуждает угрозы жизни и безопасности Хаминтона Кампаса и его семьи, прозвучавшие после матча между сборными Колумбии и Швейцарии.

Ни один спортсмен, как и любой из его окружения, не должен становиться объектом запугивания из-за того, что он представляет свою страну на спортивной арене.

Исполнительный комитет Колумбийской федерации футбола выражает свою полную солидарность и поддержку Хаминтону Кампасу, его семье, всем игрокам сборной Колумбии и всей делегации в целом. Также он обращается к Генеральной прокуратуре страны с просьбой как можно скорее провести все необходимые следственные действия, чтобы установить личности виновных, привлечь их к суду и наказать за эти деяния.

Колумбийская федерация футбола в очередной раз подчеркивает, что спортсменки и спортсмены, входящие в состав наших национальных сборных, считают честью носить футболку Колумбии, демонстрируя дисциплину, преданность, профессионализм и глубокую любовь к стране.

Каждый раз, когда они выходят на футбольное поле, они делают это с убеждением приложить максимум усилий и с единственной целью — достойно представить нацию и добиться наилучшего из возможных результатов.

Футбол должен быть пространством единства, уважения и надежды, и ни в коем случае — не ареной для ненависти, запугивания или насилия. Именно поэтому FCF призывает всех колумбийцев к тому, чтобы разногласия, присущие спортивным соревнованиям, никогда не превращались в угрозы или агрессию против тех, кто посвятил свою жизнь представлению своей страны».

Напомним, Хаминтон Кампас не реализовал голевой момент в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. В результате его команда вылетела из турнира.