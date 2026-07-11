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  4. Легенда Барселоны: «Следующие 15-20 лет принадлежат Ямалю»
Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:50 |
358
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Легенда Барселоны: «Следующие 15-20 лет принадлежат Ямалю»

Хави прогнозирует светлое будущее Ламину Ямалю

11 июля 2026, 19:50 |
358
2 Comments
Легенда Барселоны: «Следующие 15-20 лет принадлежат Ямалю»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный в прошлом полузащитник «Барселоны» Хави уверен, что ближайшие годы пройдут при доминировании вингера каталонцев Ламина Ямаля.

«Когда я слышу имя Ламина Ямаля, у меня на лице появляется улыбка, потому что я наблюдал за его ростом с 15 лет, практически с детства, и мы дали ему дебютировать в «Барселоне», – написал Хави в колонке для The Athletic. – Я испытываю огромную радость, видя успехи Ламина.

Иногда мы забываем, что ему всего 18, и, возможно, требуем от него слишком многого, но он настолько способен – у него столько способностей на поле, что его влияние растет. Партнеры по команде чаще ищут его. Когда возникают проблемы в разных моментах матча, мяч переходит к Ламину.

Он лидер на поле, который в 18 лет меняет ход игры, – то, что мы видели только у Лионеля Месси, Диего Марадоны, Пеле и, возможно, Роналдо. Ему 18, и он уже выиграл три титула Ла Лиги, чемпионат Европы и вышел в полуфинал чемпионата мира.

Он может стать звездой эпохи, если его амбиции, отношение и целеустремленность будут правильными. Перед нами звезда мирового класса, которая может стать лучшим игроком своего поколения.

Он уже входит в пятерку лучших игроков своего поколения. Но для меня он особенный. Следующие 15-20 лет принадлежат Ламину, если он сам этого захочет».

В четвертьфинале чемпионата мира с Бельгией (2:1) Ямаль стал лучшим игроком матча.

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Хави Ламин Ямаль сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Барселона
Руслан Полищук Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Поки що нічого крім тріпання язиком
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Може елітні ескортині і бухло на тусовках зроблять з нього лузера? Холанд зараз єдиний футболіст, який виділяється дисципліною і грою. Ставлю на те, що наступні 10 років його, а не Ямаля. 
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