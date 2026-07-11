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  4. Играл на двух мундиалях. Умер бывший футболист сборной Аргентины
Аргентина
11 июля 2026, 20:01 |
972
0

Играл на двух мундиалях. Умер бывший футболист сборной Аргентины

Антонио Раттин ушел в небытие в возрасте 89 лет

11 июля 2026, 20:01 |
972
0
Играл на двух мундиалях. Умер бывший футболист сборной Аргентины
ФК Бока Хуниорс
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«Бока Хуниорс» сообщил о смерти своего бывшего футболиста Антонио Раттина.

Он скончался в возрасте 89 лет.

Антонио Раттин выступал на позиции полузащитника и всю профессиональную карьеру провёл в «Бока Хуниорс», где играл с 1956 по 1970 год. В составе клуба он четыре раза становился чемпионом Аргентины, выиграл Кубок Аргентины и дошёл до финала Кубка Либертадорес.

За сборную Аргентины Раттин провел 34 матча и забил один гол. Он был участником чемпионатов мира 1962 и 1966 годов. После завершения игровой карьеры работал в политике и был избран в Палату депутатов Аргентины.

Ранее скончался бывший владелец «Челси».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Бока Хуниорс
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