Скончался бывший владелец лондонского Челси
Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет
Бывший владелец лондонского «Челси» и «Лидс Юнайтед» Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет. О смерти бизнесмена сообщила пресс-служба «Челси».
Бейтс начал свой путь в футболе ещё в 1960-х годах, когда возглавил «Олдем Атлетик». Также он был совладельцем и вице-президентом «Уигана».
В 1982 году Кен Бейтс приобрел «Челси» всего за один фунт стерлингов, взяв на себя долговые обязательства клуба. За время его руководства «синие» вернулись в элиту английского футбола и стали одним из самых заметных клубов страны.
За время работы Бейтса «Челси» выиграл два Кубка Англии, Кубок обладателей кубков, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА.
В 2003 году Бейтс продал «Челси» российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов.
Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026
The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends.
Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… pic.twitter.com/CWJasPRj4c
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