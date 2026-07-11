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Англия
11 июля 2026, 19:28 |
296
0

Скончался бывший владелец лондонского Челси

Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет

11 июля 2026, 19:28 |
296
0
Скончался бывший владелец лондонского Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кен Бейтс
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Бывший владелец лондонского «Челси» и «Лидс Юнайтед» Кен Бейтс скончался в возрасте 94 лет. О смерти бизнесмена сообщила пресс-служба «Челси».

Бейтс начал свой путь в футболе ещё в 1960-х годах, когда возглавил «Олдем Атлетик». Также он был совладельцем и вице-президентом «Уигана».

В 1982 году Кен Бейтс приобрел «Челси» всего за один фунт стерлингов, взяв на себя долговые обязательства клуба. За время его руководства «синие» вернулись в элиту английского футбола и стали одним из самых заметных клубов страны.

За время работы Бейтса «Челси» выиграл два Кубка Англии, Кубок обладателей кубков, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА.

В 2003 году Бейтс продал «Челси» российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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