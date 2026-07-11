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  4. «Будет намного лучше». Вернидуб объяснил, когда повысится уровень УПЛ
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 18:43 |
487
0

«Будет намного лучше». Вернидуб объяснил, когда повысится уровень УПЛ

Война мешает развитию украинского футбола

11 июля 2026, 18:43 |
487
0
«Будет намного лучше». Вернидуб объяснил, когда повысится уровень УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб
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Бывший тренер «Зари» и «Кривбасса» Юрий Вернидуб, который в настоящее время возглавляет азербайджанский «Нефтчи», высказался о текущем уровне Украинской Премьер-лиги.

– Следили ли вы за УПЛ, когда начали работать в «Нефтчи»?

– Обязательно. Никаких сюрпризов не было. «Шахтер» по праву стал чемпионом. Если бы «Полесье» не потеряло очки в матчах с командами из нижней части таблицы, то могло бы занять второе, а не третье место. ЛНЗ также заслужил свое место. Всю сезон команда шла в лидерах, поэтому было бы очень обидно, если бы они заняли третье место.

Понимаю, что идет война и футбол в Украине сталкивается с вызовами военного времени, но молодцы, что чемпионат проходит. Дай Бог, чтобы война поскорее закончилась, тогда всё будет намного лучше. У нас есть хорошие команды. «Шахтер», «Динамо», ЛНЗ, «Полесье», «Металлист» будут бороться за высшие места. И я бы сюда ещё добавил «Зарю».

Сейчас Украина занимает в таблице коэффициентов УЕФА 23-е место. Перед началом полномасштабного вторжения РФ мы занимали 12-ю позицию.

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Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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