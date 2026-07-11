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  4. 600 детей в Перу назвали Холандом. В стране 34 000 Неймаров
Чемпионат мира
11 июля 2026, 18:30 | Обновлено 11 июля 2026, 18:46
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600 детей в Перу назвали Холандом. В стране 34 000 Неймаров

Эрлинг Холанд вдохновил родителей в Перу назвать своим именем детей

11 июля 2026, 18:30 | Обновлено 11 июля 2026, 18:46
215
2 Comments
600 детей в Перу назвали Холандом. В стране 34 000 Неймаров
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Множество перуанских футбольных болельщиков назвали своих новорожденных в честь звездного норвежского нападающего Эрлинга Холанда, сообщило перуанское управление по регистрации личности.

Норвежец, забивший семь голов в четырех матчах этого чемпионата мира, отметился дублем в исторической победе своей команды над Бразилией и помог обеспечить ей первый в истории выход в четвертьфинал.

Поклонники Холанда в Перу даже назвали своих детей в его честь: 468 малышей получили имя Холанд. Еще 91 младенец назван Эрлингом Холандом.

Футбол очень популярный в Перу. В честь Лионеля Месси назвали 3694 детей, Криштиану Роналду – 1185, Ламина Ямаля – 1241. А Неймаров в стране аж 33809.

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу Неймар ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: RFI
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Комментарии 2
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за які такі звершення Неймару така повага??
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