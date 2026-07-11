600 детей в Перу назвали Холандом. В стране 34 000 Неймаров
Эрлинг Холанд вдохновил родителей в Перу назвать своим именем детей
Множество перуанских футбольных болельщиков назвали своих новорожденных в честь звездного норвежского нападающего Эрлинга Холанда, сообщило перуанское управление по регистрации личности.
Норвежец, забивший семь голов в четырех матчах этого чемпионата мира, отметился дублем в исторической победе своей команды над Бразилией и помог обеспечить ей первый в истории выход в четвертьфинал.
Поклонники Холанда в Перу даже назвали своих детей в его честь: 468 малышей получили имя Холанд. Еще 91 младенец назван Эрлингом Холандом.
Футбол очень популярный в Перу. В честь Лионеля Месси назвали 3694 детей, Криштиану Роналду – 1185, Ламина Ямаля – 1241. А Неймаров в стране аж 33809.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец опубликовал новое видео в Instagram
11 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч команд УПЛ