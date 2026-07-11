600 детей в Перу назвали Холандом. В стране 34 000 Неймаров

Множество перуанских футбольных болельщиков назвали своих новорожденных в честь звездного норвежского нападающего Эрлинга Холанда, сообщило перуанское управление по регистрации личности.

Норвежец, забивший семь голов в четырех матчах этого чемпионата мира, отметился дублем в исторической победе своей команды над Бразилией и помог обеспечить ей первый в истории выход в четвертьфинал.

Поклонники Холанда в Перу даже назвали своих детей в его честь: 468 малышей получили имя Холанд. Еще 91 младенец назван Эрлингом Холандом.

Футбол очень популярный в Перу. В честь Лионеля Месси назвали 3694 детей, Криштиану Роналду – 1185, Ламина Ямаля – 1241. А Неймаров в стране аж 33809.