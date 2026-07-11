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Чемпионат мира
11 июля 2026, 19:34 |
335
0

ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 11 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите в ночь на 12 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира

11 июля 2026, 19:34 |
335
0
ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 11 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​​​Вечером 11 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1/4 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдет два матча стадии 1/4 финала:

  • 00:00. Норвегия – Англия (Майами-Гарденс, штат Флорида, Hard Rock Stadium)
  • 04:00. Аргентина – Швейцария (Канзас-Сити, штат Миссури, Arrowhead Stadium)

Днем ранее была определена первая полуфинальная пара: Франция – Испания (14 июля в Арлингтоне, штат Техас).

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/4 финала, 9–11 июля 2026

  • 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
  • 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
  • 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
  • 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

12.07. 00:00. Норвегия – Англия

12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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