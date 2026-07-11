ЧМ-2026. Стадия 1/4 финала, 11 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите в ночь на 12 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира
Вечером 11 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1/4 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдет два матча стадии 1/4 финала:
- 00:00. Норвегия – Англия (Майами-Гарденс, штат Флорида, Hard Rock Stadium)
- 04:00. Аргентина – Швейцария (Канзас-Сити, штат Миссури, Arrowhead Stadium)
Днем ранее была определена первая полуфинальная пара: Франция – Испания (14 июля в Арлингтоне, штат Техас).
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/4 финала, 9–11 июля 2026
- 09.07. 23:00. Франция – Марокко – 2:0
- 10.07. 22:00. Испания – Бельгия – 2:1
- 12.07. 00:00. Норвегия – Англия
- 12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
12.07. 00:00. Норвегия – Англия
12.07. 04:00. Аргентина – Швейцария
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