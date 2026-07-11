Рой НАВИ: «С первого дня я почувствовал очень теплый прием»

Израильский полузащитник Рой Нави поделился впечатлениями от своего перехода в криворожский «Кривбасс».

– Каковы ваши первые впечатления от «Кривбасса»?

– Честно говоря, с первого дня я почувствовал очень теплый прием. Тренеры Патрик и Ори помогли мне адаптироваться, Бар Лин также постоянно поддерживает. В команде прекрасная атмосфера, все ребята хорошо меня приняли.

– Вы уже провели первую тренировку. Какой она была?

– Это была моя первая тренировка в «Кривбассе». Интенсивность работы здесь очень высокая, это новый для меня ритм. Но я счастлив быть здесь и готов работать на полную, чтобы как можно быстрее адаптироваться и помочь команде.

– Что вы знали о «Кривбассе» до перехода?

– Перед переходом я общался с Ори и Бар Лином. Они рассказывали, что «Кривбасс» – большой клуб с серьёзными амбициями, который помогает футболистам прогрессировать и двигаться вперёд в карьере. Для меня большая честь стать частью этой команды, и я очень ценю эту возможность.

– Какие цели вы ставите перед собой в новом клубе?

– Я знаю, что в «Кривбассе» всегда ставят перед собой самые высокие цели – побеждать в каждом матче и быть среди лучших. Это полностью совпадает с моими амбициями. Я хочу много работать, приносить пользу команде, демонстрировать свою лучшую игру и помогать «Кривбассу» достигать поставленных целей.