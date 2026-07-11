Источник: участник ЧМ-2026 покончил с собой

Стали известны подробности смерти полузащитника «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР, участника чемпионата мира Джейдена Адамса.

По информации южноафриканского издания Sunday World, тело футболиста нашли в его доме. Сообщается, что причиной смерти стало самоубийство. Также отмечается, что перед этим игрок якобы долгое время боролся с депрессией.

Дополнительным ударом для Адамса стала смерть его бабушки Марианны Адамс, скончавшейся во время чемпионата мира-2026. Несмотря на личную трагедию, футболист вышел на поле в матче против Чехии, помогая сборной ЮАР заработать важное очко.

На чемпионате мира Адамс сыграл в трёх матчах команды и стал частью исторического выступления ЮАР, которая впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.