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Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:26 | Обновлено 11 июля 2026, 22:40
292
0

Источник: участник ЧМ-2026 покончил с собой

Стали известны подробности смерти Джейдена Адамса

11 июля 2026, 22:26 | Обновлено 11 июля 2026, 22:40
292
0
Источник: участник ЧМ-2026 покончил с собой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джайден Адамс
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Стали известны подробности смерти полузащитника «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР, участника чемпионата мира Джейдена Адамса.

По информации южноафриканского издания Sunday World, тело футболиста нашли в его доме. Сообщается, что причиной смерти стало самоубийство. Также отмечается, что перед этим игрок якобы долгое время боролся с депрессией.

Дополнительным ударом для Адамса стала смерть его бабушки Марианны Адамс, скончавшейся во время чемпионата мира-2026. Несмотря на личную трагедию, футболист вышел на поле в матче против Чехии, помогая сборной ЮАР заработать важное очко.

На чемпионате мира Адамс сыграл в трёх матчах команды и стал частью исторического выступления ЮАР, которая впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.

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Мамелоди Сандаунз ЧМ-2026 по футболу чемпионат ЮАР по футболу
Дмитрий Олийченко Источник
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