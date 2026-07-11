Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет
Чемпионат мира
11 июля 2026, 15:55 |
2217
1

Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет

Полузащитник Джейден Адамс помог сборной ЮАР пробиться в 1/16 финала

11 июля 2026, 15:55 |
2217
1 Comments
Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейден Адамс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР, участник чемпионата мира Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет после того, как вернулся с мундиаля.

О причинах смерти нет официальной информации, однако африканский журналист Нуху Адамс сообщил, что футболист скончался из-за самоубийства, которое стало результатом длительной депрессии.

Адамс провел три матча на чемпионате мира – против Мексики (0:2), Чехии (1:1) и Южной Кореи (1:0) – и помог своей команде завоевать путевку в 1/16 финала.

На клубном уровне Джейден играл за «Стелленбос» и «Мамелоди Сандаунз», цвета которого защищал с января 2025 года – провел 67 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.

«Мамелоди Сандаунз» готовился к вылету на тренировочные сборы, однако команда так и не дождалась прибытия 25-летнего футболиста, в активе которого девять игр за сборную ЮАР.

По теме:
Аргентина – Швейцария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира
Норвегия – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026
Аргентина – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ-2026 по футболу чемпионат ЮАР по футболу Мамелоди Сандаунз
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Футбол | 10 июля 2026, 23:59 22
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира

В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
Футбол | 11 июля 2026, 09:51 5
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике
В Англии сообщили неожиданные новости о Мудрике

Украинца заметили на тренировочной базе «Челси»

Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков
Футбол | 11.07.2026, 15:53
Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков
Лупашко сформировал тренерский штаб в Лехии. Клуб пригласил двух поляков
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11.07.2026, 07:49
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11.07.2026, 08:42
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як завжди всі про це знали і ніхто з спеціалістів не допоміг
Ответить
+2
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 12
Футбол
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 234
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 19
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем