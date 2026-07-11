Футболист, который играл на чемпионате мира, умер в возрасте 25 лет
Полузащитник Джейден Адамс помог сборной ЮАР пробиться в 1/16 финала
Полузащитник «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР, участник чемпионата мира Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет после того, как вернулся с мундиаля.
О причинах смерти нет официальной информации, однако африканский журналист Нуху Адамс сообщил, что футболист скончался из-за самоубийства, которое стало результатом длительной депрессии.
Адамс провел три матча на чемпионате мира – против Мексики (0:2), Чехии (1:1) и Южной Кореи (1:0) – и помог своей команде завоевать путевку в 1/16 финала.
На клубном уровне Джейден играл за «Стелленбос» и «Мамелоди Сандаунз», цвета которого защищал с января 2025 года – провел 67 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.
«Мамелоди Сандаунз» готовился к вылету на тренировочные сборы, однако команда так и не дождалась прибытия 25-летнего футболиста, в активе которого девять игр за сборную ЮАР.
TRAGIC NEWS!— Nuhu Adams (@_NuhuAdams) July 11, 2026
South Africa 🇿🇦 and Mamelodi Sundowns FC midfielder Jayden Adams has reportedly DIED a few days after returning from the FIFA World Cup.
He played three games at the Mundial as the Bafana Bafana reached the Round of 32.
According to sources, the 25-year-old… pic.twitter.com/wft4zDAvw7
🚨 Życie bywa przewrotne i krótkie.— Kamil Pawelczyk - Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) July 11, 2026
25 czerwca Jayden Adams z RPA rozgrywa swój trzeci mecz na obecnym mundialu przeciwko Korei Południowej.
A 11 lipca media z RPA informują, że 25-latka już z nami nie ma. 🕊️
Spoczywaj w pokoju.
Fot. football_stage pic.twitter.com/PpXuqpfW2P
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